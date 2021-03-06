美聯儲官員講話安撫市場　美股上演「V」型反彈

撰文： 安震 最後更新日期： 2021-03-06 10:31

美國勞工部（Labor Department）周五公布，二月份非農就業人數增加37.9萬，較原先估計的19.5萬為高，前值為增加4.9萬；美國2月季調後非農就業人口增加37.9萬人，好於市場預期，為去年10月以來最大增幅。

受消息刺激，美股收盤再次上演「V」型反彈，納指漲超1.5%，盤初一度跌超2.5%，道指、標普漲近2%。截至收盤，道指漲453.22點，或1.47%，報31377.36點；納指漲149.79點，或1.18%，報12873.26點；標普500指數漲60.36點，或1.60%，報3828.83點。

儘管道指一度下跌，但美聯儲官員的公開講話和好於預期的就業數據支撐了美股反彈。美股午盤時段，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德稱，歡迎通脹率持續在2%以上的情況出現，通脹比美聯儲目標高0.5%一段時間是可以接受的；美國10年期國債收益率正在回到疫情爆發前的水平。

布拉德講話後，原本高開低走的三大指數走出V型反彈。截至收盤，大型科技股集體上漲，蘋果漲1.07%，亞馬遜漲0.77%，奈飛漲1%，谷歌漲3.1%，Facebook漲2.58%，微軟漲2.15%。特斯拉跌近4%。

中概教育股多數收漲，美聯國際教育漲超14%，流利說漲超10%，跟誰學漲超8%，網易有道漲超4%，新東方漲超3%，好未來漲超1%。能源股中，中石油漲5.6%，中石化漲超2%，中海油漲1.8%。新能源汽車股中，小鵬汽車跌超4%，蔚來跌近3%，理想汽車漲0.6%；盤中蔚來汽車一度跌超18%。電商股中，阿里巴巴漲超1%，拼多多跌超1%，京東微跌0.17%；盤中拼多多一度跌超6%。

美股成交額最大的20只股票中，成交額冠軍仍是特斯拉，該股周五收跌3.8%，本週累計下跌11.5%。至此該股已連續第四周下跌，市值蒸發2340億美元。