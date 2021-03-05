經濟學家警告：聯儲局需擔心銀行貸款增長放緩　而不是通脹

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-05 13:45

據外媒報道，近期美債孳息率攀高，終引起聯儲局注意，理事布雷納德（Lael Brainard）表示已注意到上周債券動盪，憂慮若債息持續上升，或拖慢經濟復甦步伐，並預料今年經濟將呈強力反彈，但仍須保持「耐性」，維持貨幣政策不變，才可達成全面就業與維持通脹穩定的雙重目標；三藩市聯儲銀行行長Mary Daly認為，局方可能改變購買債券期限，甚至可如以往一樣，採取「扭轉操作」，即出售短期債券，買入長期債券。

扭轉操作的重點，是可在不增加市場總流動性的情況下控制美國債券孳息率。美國早於 2011年時曾進行此項操作，壓低長期的國債利率。

研究機構TS Lombard首席美國經濟學家Steven Blitz認為，聯儲局是次量化寬鬆政策需擔心的不是通脹，而是在尋求經濟加速發展之際，來自商業銀行的貸款增長正在放緩。（資料圖片）

研究機構TS Lombard首席美國經濟學家Steven Blitz認為，在保持低利率的前提下，聯儲局是次量化寬鬆政策需擔心的不是通脹，而是在尋求經濟加速發展之際，來自商業銀行的貸款增長正在放緩。

據聯儲局公布近期數據，扣除抵押貸款，商業銀行的貸款按年增約5%，比例低於去年4月高達10%的水平。數據亦顯示，聯儲局目前持有16%的商業銀行資產，高於2019年的6%。

Blitz指出，聯儲局不可能永遠保護市場免受美國國債增長速度超過名義國內生產總值

（GDP）對融資成本的影響。目前美國經濟利率低於均衡利率水平，但更高的準備金和更廣泛的資本約束，意味著無法只靠銀行放貸增加，去推動經濟增長。

他預料當地通脹不會大幅攀升，核心個人消費支出在第4季只會增長1.3%，明年增長1.7%。潛在的1,400美元發放和疫苗接種，有望現階段刺激經濟，但到第4季，增長就會減至相對溫和的4.5%，到明年更將放緩至2.8%。