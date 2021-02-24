聯儲局維持寬鬆貨幣政策　並非美股的風險因素

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-02-24 22:00

周二（23日）美國股市開盤之後，道瓊斯、納斯達克、標普三大股指一度大幅下挫，納斯達克指數一度大跌4%。業內人士表示，短期內聯儲局貨幣政策不是美股的風險因素。

據《騰訊財經》今日（24日）報道，聯儲局主席鮑威爾在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會就半年度貨幣政策發表報吿指，將繼續維持寬鬆的貨幣政策，市場情緒得到安撫，美三大股指形成深V反彈。最終收盤，道瓊斯和標普兩大指數略有收漲，納斯達克指數則微跌0.5%。有驚無險。

鮑威爾的證詞主要分為兩個部分，一是目前的經濟形勢及展望，二是貨幣政策。鮑威爾表示，目前美國經濟復甦距離目標（聯儲局的貨幣政策目標為充分就業和長期通貨膨脹在2%附近）仍有很長的路要走，需要一些時間才能取得進一步進展；服務支出仍然較低；勞動力市場的改善步伐已經放緩；在受重創的行業，通脹仍然「特別疲軟」，總體通脹依然低於長期2%的目標。換言之，形勢依然不容樂觀，挑戰仍然較為嚴峻。

在貨幣政策部分，鮑威爾指，將適當的保持當前寬鬆的聯邦基金利率目標區間，直到勞動力市場狀況已經達到充分就業，通貨膨脹率已經上升甚至適度超過2%。此外，聯儲局將繼續以目前的速度增持國債和機構抵押貸款支持證券，直到就業和通脹目標取得實質性的進一步進展。

鮑威爾的表態安撫了市場情緒。市場之所以極為關注聯儲局所釋放出的政策信號，是因為目前的美股可以說極為依賴寬鬆的流動性支撐，如果聯儲局收緊貨幣政策對於美股來說就是釜底抽薪，勢必會引發一定程度的調整。

疫情對美股造成了較大沖擊，彼時市場情緒極為脆弱，甚至發生了多次熔斷。疫情對實體經濟的衝擊尚未顯現，對金融市場的破壞已經表現的淋漓盡致。聯儲局最初的一系列操作，包括降息、通過多種渠道向市場提供流動性，主要目的是穩定金融市場，其後才可將精力放在支持實體經濟上。

疫情之後，聯儲局快速將聯邦基金目標利率降至零的水平，並開啟了量化寬鬆政策。至去年底，聯儲局資產負債表規模已由2020年3月的4.62萬億美元擴張至7.36萬億美元。毫無疑問，大規模流動性對美國股市形成了重要的支撐。不出所料，美國股市也沒有辜負寬鬆貨幣政策的支持，即使疫情使經濟步履蹣跚，但股市依然可以健步如飛，不斷攀升至新的高度。

從影響股市因素的角度來看，最基本的是上市公司的盈利能力及對此的預期，也就是經濟基本面。但最基本的影響因素在某些時期並不是最重要的，可以說，貨幣政策在某些時段會主宰股市的走向。疫情以來，美國股市正是在貨幣政策的加持下才會有如此驚豔的表現。也正是因為如此，市場才極為關注聯儲局的政策走向。鮑威爾在聽證會上的證詞可以看做是關於貨幣政策未來一段時間的前瞻性指引，給市場吃了一顆定心丸。

對於市場參與者、尤其是成熟的市場參與者來說，股票市場的表現受哪些因素推動是極為明確的。當流動性助推股市到了一個很高的水平，股市也是較為脆弱的，一些不甚嚴重的負面消息就會對市場情緒產生較大影響，從而推動股市出現大幅波動，如果波動持續時間較長，就可以說股市出現了調整。

當然，美國股市昨天的表現並非空穴來風。最近，關於「泡沫」的討論逐漸增多，有觀點認為現在很多資產已經偏離了實際價值，存在一定程度的泡沫。股市之外最吸引眼球的要數比特幣了，一枚比特幣的價格一度攀升至5.6萬美元。美國財政部新任部長耶倫最近對比特幣發表觀點認為，比特幣的價格非常不穩定，可能會給投資者帶來較大損失。另外，近期美債收益率走高也對股市產生了一定壓力，一般來說，美債是其他風險資產定價之錨，美債收益率和風險資產價格存在明顯的負相關關係。