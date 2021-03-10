加多寶擬來港上市　炒定「影子股」中糧包裝？

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-10 14:41

加多寶集團據報擬於今年內在香港上市，負責為加多寶產品包裝的中糧包裝（0906），能否炒「影子股」概念？

中糧包裝主要於中國從事食品、飲料及家用化學品等消費品的包裝產品製造，其主要客戶之一正是加多寶。

早在2017年，中糧包裝對清遠加多寶草本增資20億元（人民幣．下同），從而持有後者30.58%的股份。2020年4月，中糧包裝和加多寶達成回購協議，至去年11月底，中糧包裝發公布指，已收回回購協議全數代價約15億元，及第一和二期承諾分紅合共5,000萬。

同時，雙方又簽訂合作協議，加多寶集團將把中糧包裝作為需包裝製品的首選供應商，採購額將佔加多寶採購總額的70至80%，該協議有效期為五年。

高寶證券李慧芬：典型影子股概念

高寶集團證券執行董事兼分析員李慧芬指，中糧包裝是典型的影子股，加多寶雖經營涼茶飲品生意，但中糧包裝作為供應商之一，如加多寶生意造好，亦會帶動中糧包裝銷售。但她指，中糧始終是影子股，穩陣性不高，加多寶長遠亦可找不同供應商，不一定由中糧完全包攬其包裝製品。

中糧包裝3月公告，將於3月22日舉行董事會，批發全年業績，及考慮派發特別股息，參考中期業績，中糧包裝已宣派特別息0.048元，全年度再派特別息亦並非沒可能。李慧芬指，憧憬派特別息可取，但撇除特別息，以往派息約3至4厘，吸引度不高，不是長線之選。