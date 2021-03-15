新意網：國安法下未見客戶撤出　數據中心分租覆核上訴6月開審

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-15 00:00

新地（0016）旗下新意網（1686）就將軍澳工業邨司法覆核案提上訴，獲排期今年六月審訊。新意網行政總裁湯國江指，科技園對工業邨數據中心監管不到位，而數據中心已是成熟產業，有營運商財力雄厚，卻能用平價拿地，市價租出，取得不公平競爭優勢，令業界對投資香港數據中心產業感到無所適從，認為不應再用公共資源支援大企業。

新意網行政總裁湯國江指，科技園對工業邨數據中心監管不到位。（鄭子峰攝）

科技園早年被指以特惠租金吸引數據中心營運商進駐將軍澳工業邨，但該等營運商以市價分租給第三者。新意網就此申司法覆核，去年被判敗訴，法官當時判辭指，數據中心營運商只向商戶提供設備，而非供客戶儲存設備，客戶在數據中心沒自主權，雙方不存分租關係。

湯國江接受傳媒訪問時指，基於數據保密，數據中心員工不能隨便進入客戶租用的機櫃，機櫃地方等同是客戶所獨佔，難認同頒令指數據中心並非分租，認為有理據上訴。他說，工業邨其中一間承租公司Global Switch，甚至將兩棟數據中心，出租給同一個客人，認為這種分租方式已違反地契規定。

國安法後未見有客戶撤出

新意網月初公布，截至12月底上半財年多賺16%，來自持續經營業務的收入上升13%，主要由數據中心業務及雲端客戶持續擴展所帶動。湯國江表示，港區國安法於7月1日生效，集團業績仍然健康增長，客戶流入多過離開，看不到客戶有撤出趨勢，而疫情加速數碼化，企業有上雲趨勢，對雲端經濟感到正面。

湯國江指，新數據中心使用尖端設計，面積增加1倍，總電力容量可增3至4倍。（鄭子峰攝）

總電力容量增3至4倍

隨荃灣及將軍澳一期兩個新項目將相繼於2022年落成，連同現正營運的五個數據中心，集團數據中心總面積將由140萬平方呎增加1倍至280萬平方呎。湯國江指，新數據中心使用尖端設計和科技，面積增加1倍，總電力容量卻可增3至4倍，由於集團是根據電力使用量收費，意味生意規模亦可增大3至4倍。

他說，目前首五大客戶佔數據中心銷售額約43%，整體租用率約75%，現正就新數據中心接洽潛在新客戶，專注大型雲端和科網客戶，以及金融科技、遊戲等高質量數據，由於香港在亞洲中心點，且背靠內地，看好香港發展高價值數據中心的前景。