快手（1024）升9%重上300元　大摩料23年前收入年增40%｜港股異動

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-11 15:56

快手科技（1024）今早曾升9%，報304.4元，收復300元關，最新市值12,500億港元。

大摩今日發表報告，首次覆蓋快手並給予「超配」評級，目標價350元。該行指，快手短視頻娛樂生態系統的加速變現能力，能夠驅動2020至2023年的收入複合年均增長率達到40%。

大摩預計，快手月活躍用户人數和日活躍用户人數到2023年將分別達到7億和4億，帶來公司收入和盈利結構的轉型，驅動業績和估值倍數上漲。廣告和電子商務是關鍵的價值驅動力，預計快手線上廣告收入份額將從2020年3%的低基數，在2023年達到超過7%。

野村：予快手目標價333元

野村昨日發表研究報告，予快手「買入」評級及目標價333元，指短視頻市場具巨大增長潛力，預計用户至2025年花費在短視頻上的時間會增加，由去年26%有望增至2025年的49%，同時用户人數也會由目前的8億增加至2025年的10億，2024年月活躍用户增長至7億。

該行看好快手的廣告和直播帶貨業務的增長前景，預計2020至23年收入年複合增長率可達45%，並估計2023年非通用會計準則經營溢利率將改善至20%，去年為負18%。

匯豐研究：目標價400元 首予買入評級

匯豐研究發表報告，指快手上市以來股價表現強勁，但未來有更多的催化劑，包括廣告和電商貨幣化未反映、產品組合移至更高利潤和可視性的廣告，該行料可貢獻2022年收入的一半、投資科技、直播電商，以及稀缺性溢價。該行首予公司買入評級，目標價400港元。