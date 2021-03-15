百度上市｜女股神Cathie Wood最重倉中概股　比騰訊還看好？

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-15 17:59

百度（美：BIDU）來港第二上市正在招股，每股最高價為295元，集資最多280億元。投資顛覆性科技股聞名的「女股神」Catherine Wood，旗下方舟投資（ARK Invest）亦有投資百度，認為百度在中國電動車企業中有獨特優勢。自她首次建倉以來，百度股價已經升了1倍，成為ARK的第一大重倉中概股。

經歷近期的市場震盪後，百度仍是ARK Invest最重倉的中概股，截至3月15日為止，分別是旗下ARKQ第2大持倉、ARKK第6大持倉、ARKW第25名持倉，總持倉市值達11.2億美元（折合86.8億港元），比騰訊ADR持倉總值6.74億美元要高，是女股神目前最看重的中國公司。

自動駕駛估值潛力大

Catherine Wood相當看好自動駕駛的未來前景，如Tesla（美：TSLA）便是ARK Invest的最重大持倉，看好Tesla不僅是一間電動車製造商，還有一項自動駕駛出租車業務，是兩種完全不同的估值模型，估值潛力巨大。

在中國，百度正是自動駕駛的主要玩家，Catherine Wood上月接受訪問時，便談到中國電動車企業中，最看好百度。她說，雖然Tesla在中國仍是電動車品牌第一名，但對競爭對手來說，仍然有進軍該行業的空間，「中國目前有大約150家至200家的電動汽車製造商，並且其中很多都有政府補貼，這將是一場血戰。」不過，百度確實有其獨特優勢，「政府將其視為自動駕駛平台」。

百度在2017年推出全球首個自動駕駛開放平台Apollo。（資料圖片）

女股神首次買入後 百度股價曾累升1倍

百度在2013年開始已佈局自動駕駛，2017年推出全球首個自動駕駛開放平台Apollo，形成三大業務板塊，包括智能車聯，自動駕駛和智能交通。市場看好百度如由搜索轉型至智能駕駛行業龍頭，將釋放更大的上漲空間。

ARK旗下基金ARKK去年12月10日開始，首次買入17萬股百度股票，及後一再分批加倉，賺幅一度達到1倍，足證女股神眼光神準。

不過，近期科技股大幅回吐，「女股神」加持的百度亦無法倖免，股價由2月22日高位354.82美元，急挫至上周五（12日）收報264.25元，累挫25.5%。