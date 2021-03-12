小米最多斥100億回購　股價曾彈一成　專家︰當然是好事│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-12 16:13

小米 （1810）擬斥資最多100億元進行回購，消息刺激股價盤中曾勁彈一成，收市仍升逾4%，為今日﹙12日﹚升幅最大的藍籌。分析指，小米進行回購對股價有正面作用，反映早前因新經濟股回調與公司營運無關，對公司業務抱有信心。

小米昨晚收市後公布，董事會決定行使股份回購授權，在禁止買賣期結束之後，即3月24日後，小米將不定期地開始在公開市場回購股份，數目不超過公司於2020年6月23日已發行股份總數10%，回購上限為100億元。

小米自被上任美國總統特朗普政府列為涉及中國軍方企業，繼而限制美國人投資，多間國際指數公司宣布從指數系列剔出小米。富時羅素及標普道瓊指數確認，會分別於今日及下周一將小米等中國公司剔除出指數。

另外，MSCI表示，有鑑於小米在美國聯邦法院的禁制令動議待決，將推遲至今日決定是否將小米剔出指數。美國國防部此前宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括小米。

小米 （1810）擬斥資最多100億元進行回購，消息刺激股價大彈8.5%，報23.7元。（美聯社）

被動資金料共流出近145億元

市場關注小米被剔出國際指數，令追蹤小米的被動資金流走。中信證券指，基於美國投資禁令，若小米集團最終被富時羅素和MSCI等剔除指數，或將有約18.7億美元（約145億港元）的被動資金流出。

該行測算，當前全球追蹤富時羅素和MSCI的資金規模合計超1萬億美元（約7.76萬億），若小米最終被剔除富時羅素、MSCI的相關指數，預期將分別帶來約3.4億美元（約26.4億元）及15.3億美元（約118.7億元）的被動資金流出。

野村發表報告指，小米被指數剔出後，資金流出壓力已經釋放，甚至如果小米勝訴臨時禁制令，對股價更是正面，認為現時小米的風險回報（risk reward）吸引，予目標價27元，並由「中性」升至「買入」評級。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，小米現時回購股份當然是好事，反映早前因新經濟股回調與公司營運無關，對公司業務抱有信心，亦無懼美國投資禁令，甚至認為公司股價偏低。

溫傑：回購是好事 惟反彈空間有限

小米是次回購時間點由3月24日開始，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，「小米現時回購股份當然是好事，反映早前因新經濟股回調與公司營運無關，對公司業務抱有信心，亦無懼美國投資禁令，甚至認為公司股價偏低。不過，現時小米的交易區間經已下調，21至22元是底，26至27元已是頂部了。」

問及是否需要等待MSCI的決定後才博反彈，溫傑表示，「待MSCI決定出爐後，股價便反映了，如果現時買就要承受風險，在前景未明而市場有更多選擇，倒不如揀其他更好。」

公司將在3月24日公布業績，據彭博綜合預計，公司去年收入為2,480億元（人民幣），經調整後淨利為126億元。