77%受訪者支持安裝太陽能發電　籲政府推太陽能債券派5%回報

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-12 21:00

發展新能源產業，也能為大眾帶來潛在回報！非牟利團體「低碳想創坊」發起「日出社區」計劃，並委託香港民意研究所就「公共空間與太陽能發電計劃」作調查。該研究所今日（12日）公布有關結果，發現有約77%受訪者支持政府於公園、高速公路及水塘等公共空間安裝太陽能發電設施。約有5%受訪者有興趣參與投資太陽能發電設施以獲取4%至5%回報。約有90%受訪者認為現時香港太陽能發電佔比太低。

建議政府讓市民投資綠色經濟

團體建議政府應推出全民投資太陽能的平台，或推出太陽能債券（sBond），以降低參與投資太陽能的門檻。同時又促請政府訂立需於2030年將太陽能發電比例提升至10%的目標；積極訂明《香港氣候行動藍圖》，訂下大幅削減碳排放的具體時間表、表現指標；釋出公共空間作安裝太陽能板；容許社區形式全民參與，讓市民決定自己社區的公共資源配置。

據立法會資料顯示，截至2019年，香港有1,606幅空置土地，面積佔共391公頃。倡議小組指若政府能夠騰出一半空置土地發展太陽能，將可以為香港產生3億5,490萬度電。以香港一個三人家庭一年用電量約3,300度電計算，即可以滿足107,545個家庭用戶一年用電量。