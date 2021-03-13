港股再失2萬9　騰訊傳被整改　黃國英:呢類股更勝資源股│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-13 17:00

美債息抽升至1.6%，港股明顯受壓，周五高開低走，收跌645點或2.2%，報28739點，再失二萬九關口，成交達2,254億元，全周累跌358點或1.2%。港股反覆未定，專家拆解最新追揸沽策略。

恒指再失守50天線，中薇證券研究部董事黃偉豪接受訪問時指，周五港股走勢有所轉弱，過去數日已有反彈，相信債息抽升之下，高估值和科技股會受壓，「預計恒指支持位在28600水平，按黃金比率計，該水平為26000至31183點升浪的一半，暫時看為上落市，若失守28600水平，才下試28000關。」

黃德几：「我也減磅了」 現時宜戒急用忍

金利豐證券研究部執行董事黃德几對大市看法較淡，接受訪問時他認為周五恒指波幅大，呈穿頭破腳之形態，「現時大市簡直Chok過林峯、謝霆鋒，相信28200水平有支持，但反彈至20天線（約29704點）便無力，大市正在「頭肩頂」的「右肩」橫行，現時要戒急用忍，新經濟股暫時不要再買了，而我也減磅了。」

豐盛金融資產管理董事黃國英接受訪問時表示，周五大市受指數換馬及美債息突然抽升所拖累，科技股或再受壓，不過，現時股債走勢開始有點分離，需要留意納指走勢，再作定奪。

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，大市在「頭肩頂」的「右肩」橫行，現時要戒急用忍，而自己也減磅了。（陳嘉碧攝）

黃國英：如果騰訊跌10蚊都捱唔住就唔好捱

周五臨近尾市時，傳出騰訊（0700）將面臨中國監管機構在金融科技、交易方面的整頓，可能被要求建立金融控股公司，納入其銀行、保險、支付業務等。騰訊股價應聲急挫4.4%，收報650.5元；並在美預託證券（ADR）收市折合報641元，較本港收市價低1.5%。

就騰訊傳出被整改一事，黃偉豪表示，要了解更多消息和被整改力度，如影響騰訊業務，估值勢必下調；相反，如果無事，業績又對辦的話，股價仍可保持正面。

黃德几則指，現時市場擔心整改所帶來的影響，但將來又有微醫上市，騰訊長遠價值仍在，如果股價再下試上次613元低位，就可以買少少，作短線操作。而黃國英表示，「騰訊下跌一來因換馬，二來傳出被整改的新聞，但如果騰訊跌10蚊都捱唔住就唔好捱了。」

黃國英直指，工業股目前最吸引，市場看好經濟復甦，

工業股勝資源股 擁增值效果

大市風高浪急，投資者如何自保或趨吉避凶？黃偉豪表示，現時宜減磅離場，輕裝上路，短線不宜著重新經濟股，銀行、電訊、傳統、績優類的股份可以秤先，銀行股中看好中銀香港（2388）和內銀4大行及郵儲行（1658）。