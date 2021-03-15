市場監管總局今年將制定《網絡交易監督管理辦法》

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-15 16:20

新華社報道，市場監管總局今年將制訂實施《網絡交易監督管理辦法》，加快推進全國網絡交易監管平台建設。

報道引述市場監管總局網監司副司長韋犁，為集中清理整治網絡市場突出問題、維護網絡市場良好環境，今年市場監管總局將採取更有力的監管手段，部署開展一系列行動，包括制訂網絡交易平台責任清單，釐清平台責任邊界。

完善電子商務法配套制度

制訂實施《網絡交易監督管理辦法》。在研究把握網絡交易發展新趨勢新動態，廣泛聽取廣大消費者、電商平台企業、平台內經營者、行業組織、專家學者和相關部門意見的基礎上，完善電子商務法配套制度措施，細化規範網絡交易行為、維護公平競爭網絡交易秩序、壓實平台主體責任、保障消費者權益等一系列具體制度規則，為監管執法提供更加細密、更加有力的法制支撐。

加快推進全國網絡交易監管平台建設，實時匯集全國網絡交易監測信息，實現監管部門和平台企業間、網店所在地和平台所在地的協查，加強跨地域協同監管。

加大網絡交易問題執法力度

堅持問題導向，加大網絡交易突出問題的執法力度，查處一批大案要案和典型案件，並及時向社會公佈，發揮「以案釋法」的作用，形成強有力的震懾。加強對網售「特供」、「專供」商品的常態化監測監管，突出重點開展網絡交易專項整治。

圍繞「雙品網購節」、「雙11」等重要集中促銷時間節點和關係民生的重要商品和服務領域，適時開展行政指導工作，督促網絡交易平台落實法定責任，規範經營行為。

「以人民為中心，保護消費者權益無小事。平台企業要重視自己的形象和信譽，切實履行平台主體責任。」韋犁說，要增強廣大網絡市場主體的法律認知，提高守法意識，自覺合規經營。

報道指，去年10月至12月，市場監管總局聯合網絡市場監管部際聯席會議各成員單位部署開展「網劍行動」，成效顯著。專項行動期間，各地市場監管部門網上檢查網站、網店437.64萬個次，實地檢查網站、網店經營者25.17萬個次，刪除違法商品信息23.39萬條，責令整改網站2.31萬個次，提請關閉網站2774次，責令停止平台服務的網店6665個次，抽查核實平台內經營者主體信息11.69萬個次，查處違法案件19976件，罰沒款5.43億元。