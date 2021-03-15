官媒：內地公募基金「自購潮」是市場堅實支撐力量

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-15 16:45

官媒《中國證券報》報道，伴隨著市場的震盪調整，多家公募基金公司和多位基金經理選擇逆市自購。報道指，基金「自購潮」是引導市場的重要力量，一批帶著價值投資、長期投資理念而來的資金，為市場提供了堅實的支撐力量。此外，基金公司和基金經理的「自購」也是公司和基金經理對自己投資能力認可的一種表現。

報道引述方正富邦基金首席投資官崔建波、萬菱信基金投資總監付娟分別出資200萬元（人民幣‧下同）自購基金，與投資者「共進退」。前者購入的是一款混合基金，投資於港股比例不超過股票資產的50%；後者購入的基金重點佈局智能汽車為代表的高端製造業及品牌出口等。

報道又指，據不完全統計，春節後市場波動之際，公募基金行業密集通過逆市自購，彰顯長期投資的理念。截至3月14日，基金公司和基金經理自購的金額已經累計達數億元水平；而拉長時間來看，2021年以來，已有30多家公募基金出手自購，成為市場一大景觀。

核心資產投資邏輯未改變

在宣布自購的同時，這些公募機構和基金經理也同時表達了對市場的長期樂觀態度。報道引述崔建波指，結合市場流動性降低的預判，雖然核心資產的估值空間或暫時被壓縮，股價波動區間會收窄，但長期來看，核心資產的投資邏輯並不會改變。當前市場並沒有看到大的系統性風險，因此仍具備投資機會，主要關注科技、消費領域，以及具有較為確定性投資機會的出口鍊板塊。

付娟表示，主要看好以智能汽車為代表的高端製造領域以及品牌出海機會。在她看來，未來會出現更多類似新能源汽車的高端製造業的崛起，比如智能汽車、工業自動化軟硬件、軍工元器件和上游材料、化工新材料等。此外，品牌出海則是中國製造崛起的關鍵路徑，跨境電商及其相關物流服務業發展迅猛，也將助力中國品牌更有效地觸達海外消費者，中國民族品牌崛起之路會更加通暢。