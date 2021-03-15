百度上市│BAT齊集港股　百度市值竟然不入五強之內？

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-15 20:09

BAT齊集港股，百度（9888）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）三大老牌科技企業終於即將可以同時在香港出現，不過，以市值計，百度簡直大大落後阿里和騰訊。

騰訊市值現達60,253億元，為最大市值的科技股，阿里巴巴市值亦達48,019億元，百度最後如以295元發售價登陸香港，市價約為8,183億元。論市值規模，百度實在難以與騰訊、阿里相比。

即使是美團（3690）和京東（9618），兩者市值亦逾萬億元，美團達18,678億元，接近2萬億元，京東為10,084億元，就連半新股快手（1024）亦達12,044億元市值。百度在港股科技股排名僅得第六，較小米（1810）市值的6,136億元為高。

以市值計，百度簡直大大落後阿里和騰訊。

2005年百度美股首掛大升3.5倍

百度曾經也擁有過輝煌日子，在2005年當年百度（美：BIDU）登錄納斯達克的時候，上市價為27美元，首日開盤價高開達到66美元，最後更收報122.54美元，首掛單日大升3.5倍，創下中概股首掛大升表現的歷史記錄。

2010年3月16日，中國的互聯網調研諮詢機構艾瑞 iUserTracker 發布了中國搜索引擎市場調查報告。數據顯示，2009年全年，百度網頁搜索請求量市場份額較2008年按年增長2.8個百分點，達到76%，繼續在搜索市場保持明顯的領先優勢。

可是，好景不常，屬於百度的「互聯網搜索時代」已經悄然落幕。興業研究發表報告指，百度的墜落並非失去了在互聯網搜索領域的控制力，而是行業本身相較於其他企業已不那麼賺錢。同時。百度採用的「競價排名」搜索方式也在一定程度上損害了公司品牌形象。

從財務方面看，百度的營收已經很多年沒有明顯的增長或變化。從2018年開始，營收就基本維持在1,000億元人民幣水平，去年更錄得倒退，屬科技股之中甚為少見的企業，業務增長步伐令市場失望。故此，百度之所以跑輸兩間龍頭科企並非無因。

興業研究發表報告指，屬於百度的「互聯網搜索時代」已經悄然落幕。

望靠自動駕駛技術回生

當然，百度也並非沒有自救過，百度在過去的5年也曾涉及過電商、外賣、支付、社交等領域，但難以後發先至，更莫論與擁有強大先發優勢的阿里與騰訊相爭，並不得不先將百度外賣和去哪兒業務出售。

不過，作為中國人工智能與自動駕駛技術的先驅，百度仍有「大牌」在手。興業研究指，百度在自動駕駛領域既在中國首屈一指，在世界範圍內都有競爭的競爭力，在AI領域上，百度與Google、微軟、亞馬遜已是全球公認的四大AI巨頭。

而在自動駕駛方面，據國際權威機構Navigant Research發布的自動駕駛競爭力榜單顯示，百度與Waymo、Cruise、福特自動駕駛汽車被列入第一梯隊。在未來汽車產業結構改變下，百度的技術若能落地應用，能帶來的增長是難以估計量的，亦是被市場所低估之處。

招股至周三 入場費近1.5萬元

百度招股至周三（17日），集資近280億元，主要用作發展人工智能業務，包括提升智能駕駛技術和投資AI晶片，每手為50股，一手入場費約14,899元，預計3月23日掛牌上市。