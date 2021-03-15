百度上市｜回港掛牌僅需10個工作天　港股勢成「中國版納斯達克」

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-15 10:20

時隔約四個月後，中概股赴港「第二上市」在3月重啟，由汽車之家（2518）和百度（9888）打頭陣。隨着百度發出招股書，投資者發現這種形式簡單的IPO，從發布聆訊後資料集至登陸交易所，耗時僅短短10個工作日。

百度於3月12日展開招股，至3月17日中午結束，每股發行價295元，股份代碼9888。經紀券商的信息顯示，招股首日的香港配售部分認購已達12.66倍。

跟隨汽車之家、百度的腳步，市場預計明星中概股在2021年將繼續陸續回港上市。有消息稱，視頻網站嗶哩嗶哩也已經通過港交所聆訊。

「第二上市」流程簡易且增加流動性

百度和汽車之家本次上市行動迅速，從上市消息公開到登陸交易所，前後不過短短兩週。以百度為例，該公司3月9日晚間在港交所上傳聆訊後資料集，3月12日展開招股，預計將在3月23日一早登陸港交所首日掛牌，共花費10個工作日。

港交所於2018年起修訂《上市規則》，隨後增《第19C章》，為在香港尋求「第二上市」的公司指明瞭道路。迄今為止，由阿里巴巴領跑，10家原在紐交所或納斯達克上市的中國公司，已成功在香港上市。換言之，環球投資者幾乎可以從白天到黑夜不間斷地交易這些公司的股票。

由於原本已是上市公司，知名度、信息披露情況俱備，第二次上市的公司通常不會在招股前後進行路演，這為第二次上市節省大量時間。中概股要回歸香港，向港交所遞交申請的行為也無需公開，而是直到通過港交所聆訊、獲得監管批准後才會公開上市資料。

不過，這並非意味着「第二上市」要求低。根據港交所上市規則《第19C章》，要成為「第二上市」發行人，需要符合一些資格，最重要的就是需要來自合資格的交易所，以及具備一定市值規模或盈利水平。換言之，目前合資格公司首先應已經在紐交所、納斯達克、倫敦證券交易所主場（並屬於英國金融市場行為監管局「高級上市」分類）其中任意一個市場上市，並有至少兩個完整會計年度的良好合規記錄；其次，市值至少400億港元，或者在100億港元市值基礎上、最近一個會計年度經審計的收益達到10億港元。

香港中文大學商學院早前發佈研究認為，在多個股票交易所掛牌的企業，比在單一交易所上市的企業，會自願披露更多信息。報吿又稱，由於信息更加透明，這些公司較容易獲得投資者青睞。該學院會計學院副教授吳仕進還表示，在多個交易所上市的公司能接觸更多投資者，通過增加流動性可降低資金成本，並通過增加知名度以提升商譽。

港股成中國「納斯達克」

百度的赴港上市，意味着被稱為「BATJ」（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）的中國互聯網四巨頭在香江完成聚首。事實上，新經濟股票在香港熱度非凡，港股市場逐漸獲得中國版「納斯達克」之稱。

根據百度招股計劃，本次上市計劃發行9,500萬股，全球發售後，公司股份將共計27.74億股，按照招股價每股295元計，令市值達到8,183.7億元。這反映，在香港上市的新經濟股票體量龐大，以千億市值乃至萬億市值為典型代表。

中國新經濟公司以「BATJ」的崛起為標誌，不過，近年來新經濟業務擴大，從搜索引擎、電商、通訊更擴大到共享經濟、AI、智慧汽車、智慧醫療、雲等等，令新經濟公司愈發冒起。

以包含最大30只科技股的恒生科技指數為例，其中除了ATJ，還有小米（1810）、比亞迪電子（285）、京東健康（6681）、美團（3690）、快手（1024）、中芯國際（981），市值均過千億。

新經濟公司亦成為恆生指數的權重板塊，根據恆生指數公司在3月1日進行改革諮詢時發出的公開信息，騰訊、阿里巴巴、美團、小米四隻新經濟股票，權重已達到23.58%，極具港股「晴雨表」的意味。