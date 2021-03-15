科技園回應新意網指控：有既定機制審批工業邨用地申請

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-15 22:30

香港科技園以數百元一呎的價格，批出將軍澳工業邨地皮予數據中心營運商，被新意網（1686）指控容許營運商分租，是違反地契限制，又批評科技園以特惠租金租予營運商，令營運商取得不公平行業競爭優勢。

香港科技園公司今日澄清指，科技園公司設有既定機制，審批工業邨用地申請及管理工業邨的整體運作。

所有工業邨內的租戶在獲批土地後，須與科技園公司簽署契約，訂明雙方的權利與責任，例如只可在處所內進行獲科技園公司批准的業務、規定承租人須就廠房設備或機器作出一定數額的投資、限制轉讓、不可分租、交還條款及科技園公司巡察廠房的權利等。科技園公司會定期派員進入廠房實地巡查，如證實承租人違反協議，科技園公司會採取適當行動。

科技園指，公司致力推動整個創科生態鏈，善用資源，結合科技、研發及工業，將科技為主導的發展模式投入工業邨。會著重審視有關申請項目的技術相關計劃及基礎，以及是否符合創新科技帶動的再工業化發展方向，評審準則會包括項目為香港帶來的社會和經濟效益如產出、廠房投資、創造優質就業職位、產品技術水平、先進工藝流程、研發投入、本地所需、可持續性發展等。科技園公司一向設有嚴謹的審批機制，選出合適的承租人進駐工業邨。

香港科技園公司重申，就近日對於將軍澳工業邨一些混淆視聽的不實言論及指控會嚴肅處理，並保留一切法律追究權利。