港燈去年多賺17.4%　全年分派32.03仙　2021年全面凍結電費

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-16 12:17

港燈（2638）公布去年業績，截至2020年12月底止，期內股份合訂單位持有人應佔綜合溢利為27.32億元，按年多賺17.4%；酌情調整後的可供分派收入為28.3億元；每單位末期分派16.09仙，全年分派為32.03仙，與去年持平。

期內，收入錄得103.89億元，按年下跌3.3%；綜合溢利為27.32億，按年增17%；EBITDA錄得71.4億元，較2019年同期的71.94億元微跌；

港燈主席霍建寧指，集團支持香港政府訂立於2050年前在香港實現碳中和的目標，而港燈在這個減碳旅程上擔當重要角色，將繼續與政府攜手研究最佳方案以實現減碳目標。

另外，港燈在2021年全面凍結電費，並繼續為客戶提供紓緩措施。事實上，資本開支上升和售電量受疫情影響下跌，均增加調整電費的壓力，但燃料調整費下調可全數抵銷基本電費上調幅度，使電費得以維持不變。

2020年內，港燈在疫情下為不同持份者、社區人士和公司員工提供支援，為中小企客戶提供5項紓緩措施，約7萬個非住宅客戶獲豁免6個月的電費加幅，並資助客戶添置節能設備，減輕他們的電費開支和改善能源效益。而為了紓緩經濟不景對飲食業界的影響，容許180家中小企食肆延遲繳交兩個月電費。另外向有需要客戶派發總值2,000萬元的飲食券及為社福機構提供餐飲資助，此舉同時為中小企食肆帶來收益。