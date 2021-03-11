未來十年投資千億　金澤培：由港鐵承擔　會審慎釐定車費水平

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-11 19:52

港鐵公司（0066）行政總裁金澤培指出，未來10年公司投資約1,000億元，推展各項新鐵路項目，及小蠔灣車廠物業發展，令本港鐵路網絡更加完善，以及為香港提供大量就業機會及新商機。

他指出全新企業策略以三大支柱為基礎，分別為充分發揮香港核心業務的潛力，維持中國內地及國際業務增長，及透過投資新科技和智能出行服務，推動新興業務，創造新增長引擎。

在談及未來鐵路發展計劃時，他指出公司會繼續推進東涌綫延綫及屯門車延綫的詳細規劃及設計工作，並將展開古洞站及北環綫的相關設計工作。他亦指出小蠔灣車廠用地發展項目，預料可提供2萬個住宅單位，當中一半為資助出售房屋，相關設計及前期工程規劃已展開，預料單是上述的鐵路及物業發展計劃，投資額大約1,000億元。

金澤培表示，相關投資將由港鐵全力承擔，資金來源則來自未來的利潤以及借貸或發債，由於車費是重要收入，因此釐定車費水平時會審慎。

被問到會否因為業績轉虧，有需要裁減人手，他表示由於港鐵未來會繼續投資，相關投資將增加就業機會。

料回復客運量至疫情前水平需時一年

受疫情影響，乘客量大減，金澤培估計，要客量回復至疫情前水平需時長達一年，疫情負面影響可能持續至今年。

至於本月底結束的八折車費優惠，金澤培指，公司去年車務業務蝕逾50億元，若果沒有政府的協助，難以獨力推出相關優惠。至於過去兩年都沒有上調票價，累積下來的加幅，將按票價調整機制處理。

他重申，機制是一個公開的制度，現時與調整車費的相關數據未齊，會就票價、車費優惠等一同公布。