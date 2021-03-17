長建去年賺73.2億元　派末期息1.79元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-17 17:13

長江基建（1038）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為73.2億元，按年跌30%；派末期息1.79元，連同中期息68仙，全年派息2.47元。公司指出，自1996年上市以來，已連續24年來增加派息。

長建指出，去年股東應佔溢利下跌31.86億元，當中逾半跌幅乃受非現金項目影響，包括在英國錄得14億元非現金遞延稅項支出，同時英國UK Rail及澳洲Energy Development之非現金折舊支出增加4億元。公司指出去年盈利倒退中，來自新冠肺炎的影響佔6億元。

長建表示撇除上述的非現金項目及來自新冠肺炎疫情影響，去年按年少賺約7%，與Northumbrian Water於年內開展新規管制度下溢利貢獻減少，以及匯兌損失。

長建又指出，縱使盈利下降，惟來自營運現金流卻由76億元增至78億元。

長建指出，集團具規模的受監管業務組合備受法制體系保障，而大部份非受規管業務主要以穩健商業模式及長期合約營運。隨著全球市場期待日常生活及活動回復正常，對旗下投資組合業務恢復增長感到樂觀。

公司又指憑著雄厚財務實力及豐富經驗及知識，在進行大型收購特別具優勢，並可夥拍同系的長江實業及電能實業（0006）進行收購，此靈活性進一步強化集團的策略性優勢。