美聯儲維持寬鬆　港股市底改善　專家：吼住恒指呢個位│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-18 20:50

美國聯儲局維持目前貨幣政策不變，美國道指和標普500指數於當地時間周三（17日）同創新高，帶動恒指今日（18日）一度升逾500點，最後收報29405點，升371點或1.3%，成交1,745億元。結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，大市市寬改善，如果恒指可以上企29550點，日後可再上望30191點。

美國聯儲局維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，符合市場預期，同時又給予2.4%的通脹預期，表明即使短期通脹上升，亦維持2023年底前不加息，今次議息結果明顯令市場安心，市場反應正面。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡看好阿里巴巴，因價格低殘，而今日成交增兼創3日高。

盧駿匡：恒指先闖29550關 30191點是關鍵

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時表示，港股今日市況不錯，恒指今日裂口上升，一度突破2星期高位，收市前雖因美債息抽升而轉弱，但後市仍有望突破橫行局面，如恒指收市可重上3月12日29550點之上，便可再挑戰1月25日的30191點高位。

盧駿匡表示，恒指1月25日30191點高位是關鍵，該處除了是1月25日的高位，亦是2月11日的上升裂口之處。「目前大市仍有力反彈，相信反彈可延續至下星期，直到升至30191點再觀望大市去向。」

他續指，港股市寬有所改善，恒指14 RSI由42水平回升至51水平，科指14RSI更在3月9日一度跌至31水平，現時回升至45水平，可見港股由早前的超賣水平回升至中性水平。

「再者，現時債息上升但新經濟股已並無下挫，科技股指日可升，並會同時推升指數」。大型科技股方面，他看好阿里巴巴（9988），一來價格低殘，二來今日成交增兼創3日高，而恒騰（136）和晨鳴紙業（1812）亦見資金流入，可以留意。

手機設備生產商舜宇（2382）去年度純利升22%至48.7億元人民幣，股價彈高9.5%，報195.8元，為升幅最大的藍籌。（視覺中國）

舜宇績後彈高近1成

恒生科指升1.2%。舜宇（2382）去年度純利升22%至48.7億元人民幣，股價彈高9.5%，報195.8元，為升幅最大的藍籌。【詳情請看：舜宇光學績後升超一成 四大行預測一文睇清（附目標價）】

阿里巴巴升4.9%，報233.6元，美團（3690）升3.7%。美圖（1357）升1成，恒騰亦升9.8%。不過，微盟（2013）績後大跌17.9%，報18.14元，為科指跌幅最大的成份股，公司年內虧損11.6億元人民幣。

另外，長實集團（1113）宣布以170億元向李嘉誠基金會收購4個基建項目權益，公司會透過發行3.33億股代價股份支付，每股作價51元。另向股東回購3.3億股，每股作價51元。長實集團升2.5%，報47.05元，長和升1.4%，報62.9元。【詳情請看：李澤鉅出招！長實發新股購基金會資產再溢價回購 變相增持至45%】