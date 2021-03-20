恒指二萬九爭持　黃國英指進取可吼呢隻股│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-20 17:05

聯儲局議息會議，表明容許通脹升至較高水平，美債息近期升勢火上加油，加上中美高層首場會談火藥味濃，以及歐洲疫情引起市場憂慮，法國巴黎再度封城，恒指終止四連升，全日急跌414點，連續第二個周五（19日）失守二萬九。

美國聯儲局本周維持買債規模及低息不變，但未有任何動作去控制債息急升，僅重申關注市場波動。同時，局方將今年通脹預期大幅上調至2.4厘，市場認為聯儲會放任債息升勢，十年期債息徘徊1.6至1.7厘，最高曾見1.75厘。

美國聯儲局本周維持買債規模及低息不變，但未有任何動作去控制債息急升，市場認為聯儲會放任債息升勢

恒指重要支持位 吼實28 ,200點

恒指周五（19日）挫400多點，再次失守20天線及50天線，京華山一研究部主管彭偉新表示，考慮到隔晚美股納指跌逾3%，港股周五跌逾1%，其實不是太嚴重，加上恒指已經反覆連升四日，出現調整是合理的。要觀察後市，他認為更重要的是，恒指能否守穩28,200點，此為重要支持位。由於外圍方面受累美債息的升勢，會繼續困擾市場，建議投資者先行觀望，持盈保泰，不宜急於入市；又笑指：「我自己幾日都冇入貨」。

豐盛金融資產管理董事黃國英指，今日中美高層會談，恒指一度大逾600點，不過認為中美關係，「不會衰過Donald Trump 年代」，投資者不要太過敏感。

黃國英認為近期股市的走勢，其實已經好過兩星期前，投資者的喜好逐步轉至重資產股。（鄭子峰攝）

黃國英：股市走勢好過兩星期前

對於美國國債息率升勢，黃國英認為即使升至1.7厘，也只是逾一年高，並非十分特別，並認為近期股市的走勢，其實已經好過兩星期前。現時明顯看到市場投資者的喜好，逐步轉至重資產股（ASSET HEAVY），認為製造業股、工業股看高一線，歐洲股市的大眾汽車Volkswagen （VOW.DE）近期屢現強勢，反而市場早前熱炒的美股Tesla （TSLA）則走低，可以看出投資者的喜好。

科技股方面，半導體股有吸納機會，指出近期中芯（0981）有轉勢向好。至於互聯網龍頭股如阿里巴巴（9988），亦見低位有支持。

中芯國際日前宣布，將與深圳政府合作發展半導體產業，重點放在生產 28 奈米及以上的晶圓製造。目標實現最終每月約4萬片12吋晶圓的產能，預期將於2022年開始生產。

(詳情可看：中芯國際聯合深圳政府設立新廠 生產28nm及以上集成電路)