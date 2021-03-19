擬明年退休　煤氣陳永堅：公司人材濟濟　可望長江後浪推前浪

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-19 20:33

香港中華煤氣（0003）老臣子、常務董事暨執行董事陳永堅將在2022年股東週年大會後退休，離開服務近30年的公司。陳永堅說自己很多年前已有退休想法，每一個機構都有「新陳代謝」，過去十年間公司一直有制定人事發展計劃，不少同事服務公司超過20年，可謂人材濟濟，相信未來公司將會是「長江後浪推前浪」。目前距離自己正式退休還有14個月，稍後可與公司管理層更好地策劃公司未來發展。

明年將會接任陳永堅職位的執行董事暨公用業務營運總裁黃維義表示，煤氣在香港及內地共有150個高級管理層，在同一公司的架構下，其中一兩位的去留對業務沒大影響，現有的團隊員工均具有豐富經驗，一條心地服務公司。他笑稱自己接任是得到「家中董事長」的同意，短期內未有計劃退休，希望繼續協助公司發展。「未來若董事局有新血加入，將是好事。」

陳永堅（圖中）指氫氣是環保燃料，能降低成本，未來大有前景，公司會繼續利用農廢品來生產氫氣。（網上直播截圖）

受到疫情影響，去年新居入伙減少，市民消費意欲疲弱，本港售氣量按年跌2.7%。黃維義指隨着港府放寬食肆限制措施，市民逐漸外出吃飯，首季香港售氣量已開始上升，內地售氣量則按年上升26%，當中餐飲業售氣量更是上升47%。他估計若然現在的情況持續，上半年售氣量可望持平，如果市民繼續出外吃飯，售氣量「肯定會變正數」。

被問及會否考慮加價，陳永堅坦言本港疫情尚未完全緩和，雖然疫苗已經開始接種，但仍要有一段時間才可開關，屆時零售及餐飲業才可以回復，加上現在香港整體失業率達7.2%，處於較高水平，故暫時未有考慮今年調整煤氣費。

煤氣自去年3月開始改為每20股送1紅股，陳永堅稱公司會根據整體經濟情況、未來業務發展以及現金需求來送紅股，若有能力，會繼續維持送紅股的做法及安排，惟目前經濟的情況未轉好，所以需要每20股送1紅股的做法。煤氣執行董事何漢明補充道，股份回購計劃是對股東的回饋，回購後股數少了，每股利潤增加，對股東是有好處，但送紅股就是較直接的方法來回饋股東，公司會找出最好的方案，以擴大股東利益。