疫下公司與員工齊轉型　微軟助企業僱員解鎖開發程式技能

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-01-27 08:00

疫情肆虐本港一年，為減低疫情傳播風險，市民紛紛居家抗疫，企業也讓員工在家工作，許多行業紛紛將業務陣地轉至網上，但卻遇到不少困難，包括是：資金緊拙及缺乏科技人才等。幸好，現時市面上有一些低程式碼開發平台，即使企業及其員工沒有豐富或專業的編碼知識，亦可輕易自行快速設計與開發軟體應用程式，有助企業作數碼轉型。

Microsoft旗下的Power Apps便是市面較多人使用的低程式碼開發平台，該平台可讓企業按照業務需求來建置自訂應用程式。Microsoft香港商業應用產品業務部主管鍾靜表示，疫情加快了企業數碼轉型步伐，未有疫情之前，此類產品未有太多關注度，在疫情後，較多企業希望用科技改善內部流程，包括是：減省人手輸入資料的時間，降低輸入錯誤資料風險；做好文件分類；用大數據來做錯誤檢測等，當中不乏零售業及保險業企業自行開發程式，希望提升日常營運效率。

為了鼓勵更多沒有具備專業程式開發背景和經驗的企業員工，運用Power Apps 開發和設計程式，Microsoft早前在香港首次舉辦「Microsoft #PowerAppsForAll」比賽，反應非常熱烈，共收到超過50份報名，最終香港中華煤氣（0003）代表憑藉不良物料處理電子系統獲得冠軍。

系統減省人手輸入工序

香港中華煤氣高級供應鏈系統主任陳柏朗介紹道，公司每年爐具銷量約26萬台，過往前線員工上門為客戶安裝爐具時，如發現爐具有瑕疵，便要把爐具送回倉庫，中間涉及不少人手處理工序，等待處理時間甚至達3至4日。該系統把紙本文件數碼化，可以減省人手輸入工序，各部門的員工可以隨時隨地找回文件提交紀錄，並且追蹤到貨品紀錄，有助增加資訊透明度。「同事們在家工作時，都可以收到這些資料，大大提升工作效率，現在爐具回倉只需1日！」

負責設計系統的陳柏朗沒有太多科技背景，他大學時就讀工程系，平日會利用網上資源學習使用不同的應用程式。他由去年5月開始撰寫該系統，經過測試及調整，最後系統在10月正式上架，花了近半年時間便完成整個系統研發。陳柏朗說Microsoft網站內有眾多網上課程及學習資源，可讓人們在網上自行學習時更得心應手。鍾靜補充道，未來低程式碼開發應用將會愈來愈廣泛，調查機構IDC預期到了今年年尾，有79%工種的工作內容、所需技能都會有所轉變，因此，年輕人應學習更多數碼技能，以應對數碼轉型浪潮。