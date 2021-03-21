陳茂波：國家發展新階段是港發展新局　須抓緊機遇

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-21 11:49

財政司司長陳茂波今（21日）在網誌表示，早前全國人民代表大會通過了「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要（「綱要」），國家發展的新階段，其實也是香港發展的新局，香港必須抓緊機遇、全力參與。

「綱要」提到支持香港鞏固提升競爭優勢，除在國際金融、航運、貿易中心等較傳統的範疇外，還包括首次提到香港作為國際創新科技中心、國際航空樞紐等。此外，深港河套的科技創新合作區也首次被納入粵港澳重大合作平台建設，與大灣區內的前海、橫琴和南沙並肩。

陳茂波表示，這些都關係到香港能否把握經濟增長的新動力，也涉及到經濟多元發展的續航力和更豐富的優質就業機會。

科技創新是走進內循環發展的快道

他又指，「綱要」提出的新格局是以國內大循環為主體、國內國際雙循環的相互促進發展。從經濟發展與企業經營的角度來看國家的雙循環發展格局，意味香港要抓緊透過大灣區為切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場、意味科技創新是走進內循環發展的快道；香港同時要強化跳板、中介人、高增值服務平台、國際人才庫和資金池、試驗田、防火牆等角色和功能，促進與豐富內地市場與國際市場的互動和對接，以及國家標準和國際標準的對接。

他認為，國家正朝全面建設社會主義現代化國家的目標邁進，經濟持續較快發展、中產消費群不斷擴大、產業不斷變革升級等，意味香港有機會參與的新產業、新業態和新機會很多，企業需要更全面和深入的研究「綱要」的思路和內容，充分領會新的發展趨勢，利用自身優勢，把握商機。

陳茂波強調，要確保國家和香港的長遠平穩發展，前提是要維護好國家安全，香港必須全面準確貫徹一國兩制的方針，維護好憲法和基本法就香港特區所規定的憲制秩序，落實好維護國家安全和「愛國者治港」等相關的法律制度和執行機制，保持社會大局穩定，才能讓一國兩制的實踐行穩致遠、香港更好融入國家發展大局，從而讓經濟和民生可不斷提升。