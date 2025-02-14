OpenAI大驚失色？　CEO擬晤DeepSeek管理層　預告數周內推GPT-4.5

人工智能AI龍頭，ChatGPT開發商OpenAI，近來或因內地異軍突起的DeepSeek，陷入恐慌壓力。OpenAI行政總裁Sam Altman在一檔節目中表示，為了不讓OpenAI被超越，每天都有壓力，又稱計劃將與DeepSeek的領導層會面。



有內媒就此向DeepSeek人工智能模型詢問，DeepSeek表示，這反映目前AI領域競爭的激烈程度和OpenAI的戰略調整。

DeepSeek還從正反兩個方面猜測會晤意圖，積極的方向是「合作與學習」，而消極的方面是「競爭中的博弈」。DeepSeek又建議，OpenAI未來須在快速迭代技術的同時，重建內部共識，並探索更靈活的開源策略，應對日益多元化的市場競爭。

預告GPT-4.5、GPT-5模型將面世

Sam Altman續表示，其實早有預料會有功能強大的模型出現，只是不知哪一日早上醒來，競爭對手就會出現。

日前，他亦在社交平台預告，數周內將推出GPT-4.5，而GPT-5模型也預計將於今年稍後時間推出。消息指，新一代大模型啟用後，未來免費版ChatGPT能在標準設定下，無限制地令用戶進行對話，不過仍需遵守不濫用原則。