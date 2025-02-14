摩通︰阿里為內地網路領域最看好股份　三因素推動股價進一步上升

阿里巴巴（9988）股價近期大幅攀升，更是自2022年7月以來，首次突破120元。摩根大通指，自上月29日發布最新大語言模型通義千問2.5以來，阿里股價上升25%，對比MSCI中國指數升8%。



該行進一步指出，自投資者關注DeepSeek影響導致Nvidia（英偉達）股價上月24日急跌以來，阿里巴巴股價升37%，對比MSCI中國指數升12%。

阿里巴巴

該行指出有3大因素推動阿里股價進一步上升，包括對作為中國雲市場一級資產的阿里雲進行估值重估，人工智能功能消費增加推動雲收入估算正面修訂，以及中國電商盈利估算的正面修訂。該行仍視阿里為中國網路股首選。

蘋果選擇阿里為伙伴，於內地發展AI服務。(資料圖片)

花旗﹕成蘋果伙伴反映阿里於AI技術與能力進步

花旗發表研報指，通過與阿里合作，蘋果將能夠在中國提供在地化版本的Apple Intelligence，以滿足監管要求。另外，阿里被蘋果選中，印證了該公司在人工智慧模型及技術能力的進步。

花旗相信，除了許可條款之外，阿里亦可能受惠於大量應用程式開發人員的湧入，他們會在iPhone上升級或發佈他們的人工智慧相關應用程式，並考慮將通義千問或阿里雲，作為他們的模型或雲端服務選擇，這將開闢無限的人工智慧或雲端相關的貨幣化機會。

花旗提及，儘管阿里過去數周的股價表現強勁，但該行相信，鑒於未來採用通義千問或阿里雲服務，其股價仍有上漲空間，故重申阿里美股及港股的「買入」評級，同時維持目標價分別於138美元及137元。

阿里今早曾高見121.8元，最新報119.2元，升2.1%，成交額為158.5億元。