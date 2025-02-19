美股｜道指收市升10點 標指破頂 Intel飆16%
撰文：蕭通
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市場憂慮全球貿易磨擦升級，並等待聯儲局本周將公布的議息會議紀錄。道指周二（2月18日）先跌後回穩，至收市升10點；標指則創下收市新高紀錄。
中概股指數收跌1.28% 恒指夜期低水202點
道指收市報44,556.34點，升10.26點或0.02%；納指收報20,041.26 點，升14.49點或0.07%；標普500指數收報6,129.58點，升14.95點或0.24%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌1.28%。其中，阿里巴巴升1.82%。恒指夜市期指收報22,775點，跌221點，較恒指收市22,976點，低水202 點，成交18,426張。
Meta跌逾2.7% Nvidia微升0.4%
Intel大漲16.06%，此前有報道稱這家晶片巨頭或分拆，傳競爭對手台積電（TSMC）和博通（Broadcom）有意收購。
大型股漲跌不一，AI晶片龍頭Nvidia升0.40%、微軟漲0.30%。Meta則跌2.76%、Amazon跌0.89%、Alphabet挫0.87%、Tesla跌0.49%，蘋果亦跌0.05%。
聯合健康集團 (UnitedHealth) 下跌4.37%，為跌幅最大道指成份股。
酒類生產商Constellation Brands股價上漲3.95%，受益於巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）日前披露將對該公司有新投資。
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