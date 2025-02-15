DeepSeek谷起港股　瑞銀最新看法出爐　預示兩會兩大措施撐經濟

內地人工智能（AI）模型DeepSeek近日為港股帶來利好，短短12個交易日恒指累積升幅達12.7%。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎最新表示，DeepSeek的出現為市場帶來驚喜，但對於此波升勢是否能夠持續，她就坦言，除了行業發展前景外，也需要視乎企業業績及回購等基本面情況，不能排除會有短期波動或者調整。



MSCI中國今年以來累積升幅也達近13%，但李智穎在接受《香港01》訪問時表示，仍維持中港股市中性評級，主要考慮到內地本身經濟情況，以及美國關稅挑戰，預計MSCI中國今年全年將僅錄得單位數字增幅，當中互聯網板塊料有望跑贏整體股市。中港股市估值也相較其他亞洲股市為便宜，企業盈利預計今年有約7.5%的升幅。

李智穎表示，仍維持中港股市中性評級，主要考慮到內地本身經濟情況，以及美國關稅挑戰，但預計MSCI中國今年仍望錄得單位數字增幅，當中互聯網板塊料有望跑贏整體股市。（資料圖片）

中港股市維持中性評級 仍最看好美股

她指出，DeepSeek令市場了解到中國內地在美國晶片限制等有限資源環境下，仍能以低成本方式，在人工智能（AI）方面有創新發展，並且不落後於其他國際市場。長遠來看，整體AI的發展並不限於此階段，相信將引領其他相關方面的發展，包括基建、大言語及應用，未來一兩年年預計將有很多不同形式AI的應用快速推出。

近日港股受到DeepSeek 利好帶動股指向上，市場正對中資科技股進行估值重估，李智穎表示，目前中港股市互聯網板塊市盈率估值僅有13倍，相較美股科技板塊26倍，仍有較大差距。而除了互聯網，她也看好收息股，包括銀行、能源及公用股，在內地減息債息偏低環境下，具備吸引力。

李智穎預計，今年GDP 增幅將放緩到4至4.5%，財赤規模料將擴大至2至4萬億元人民幣，憧憬兩會推出內房及消費支持措施。（資料圖片）

料內地今年GDP 增幅放緩到4至4.5%

環球股市中，李智穎表示，仍最為看好美股，美股標普500指數目標價為6600點。這意味較目前點數仍有約近8%的升幅。板塊方面，她會繼續看好科技股、公用股及金融股。

亞洲股市中，會看好台灣及印度股，前者預計將受人工智能等發展推動，而印度股近期估值有所回調，但當地屬於不太受美國關稅政策影響的國家，出口推動經濟比重較少，相信會受到投資者青睞。日本股就給予中性評級，因央行加息政策仍待觀察。

李智穎預期，在3月舉行的兩會上，中央會針對內房及消費推出支持措施。﹙Getty Images﹚

憧憬兩會推出內房及消費支持措施

內地經濟方面，她預計，今年GDP 增幅將放緩到4至4.5%，財赤規模料將擴大至2至4萬億元人民幣。目前中國經濟有兩大問題需要去解決，包括內房及地方債，內房市場相信今年仍會繼續調整，需待至明年才有望穩定。

DeepSeek助燃，下一步看兩會能否「助力」。李智穎預期，在3月舉行的兩會上，中央會針對內房及消費推出支持措施，同時，也會對剛畢業的青年及低收入人士提供支持，並推出措施改善出生率偏低等問題。

她指出，目前內地消費主要集中在城市，城鎮消費受到經濟影響而偏低，故此政府需要去在城鄉村戶籍及醫療限制等方面，進行相關工作。面對人口老化現象，也需要去透過這些工作，來提升工作人口。

李智穎預計，中美雙方傾談後，美國對中國加徵關稅幅度，從特朗普上場前的10%提升至最終30%。（資料圖片）

面對特朗普關稅挑戰，李智穎預計，中美雙方傾談後，美國對中國加徵關稅幅度，從特朗普上場前的10%提升至最終30%。而事實上，美國加徵中國關稅已屬於市場預期之內，問題是何時能夠完成傾談，目前中國反應溫和，預計與特朗普的傾談會在4月繼續。

中國方面，預計會透過支持國內消費，以及繼續加強和美國以外其他國家的貿易連接等方式，來減低關稅影響。至於特朗普對所有進口美國的鋼和鋁產品加徵25%關稅，由於拜登時期已有所加徵，故此相信對市場影響有限。但特朗普時而進取時而可以傾談的方式，會為股市帶來波動。