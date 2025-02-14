美股｜道指收市升342點　納指漲1.5%　Tesla飆5.9%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於周四（2月13日）簽署行政令，宣布將實施對等關稅，美股周四（2月13日）上揚，道指收市升342點。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲1.20% 恒指夜期高水127點

道指收市報44,711.43點，升342.87點或0.77%；納指收報19,945.64點，升295.69點或1.50%；標普500指數收報6,115.07點，升63.10點或1.04%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲1.20%。其中，阿里巴巴漲1.00%。恒指夜市期指收報21,941點，升82點，較恒指收市21,814點，高水127點，成交22,916張。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia漲逾3% 蘋果升近2%

多隻大型股造好，Tesla升5.90%、蘋果股價漲1.83%，AI晶片龍頭Nvidia則升3.16%，為升幅最大道指成份股。Meta升0.44%，為連續第19個交易日上揚。

社群媒體平台Reddit跌5.32%，其第四季的每日活躍獨立訪客數量，未達到市場預期。

網路設備製造商Cisco Systems漲2.11%，此前該公司上調了年度營收預期；而交易平台Robinhood Markets漲14.11%，其公布的第四季度利潤超過市場預測。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元數指下跌 兌日圓挫1% 金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市報107.31， 跌幅0.58%。 其中，美元兌日圓下跌，於匯市尾市報152.83，跌1.03% 。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報71.29美元，跌0.08美元或0.11%。倫敦布蘭特期油收報 75.02 美元，跌0.16美元或0.21%

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,928.18美元，升0.82%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報96,178.70美元、24小時內跌0.93%。