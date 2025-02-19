滙豐︰香港商業房地產業務風險可控　續投資財富管理業務

滙豐行政總裁艾橋智表示，會繼續投資於亞洲及英國業務，特別是香港的財富管理業務，去年吸納了80萬新客戶，預計香港在這個世紀末，將成為最大的跨境理財中心，超越瑞士。滙豐將繼續投資於財富管理服務中心、客戶經理、產品及數碼化。



而除了香港，也會投資在其他大型財富管理中心包括新加坡、阿聯酋，大型財富管理市場包括中國內地及印度。

為中資企業出海提供銀行服務

對於美國總統特朗普回朝，並對內地及香港加徵關稅，艾橋智表示，滙豐的中國業務仍然保持韌性，中國企業仍繼續尋求國際海外投資及貿易機會，而滙豐仍然是他們銀行服務的選擇。滙豐在中國屬於長線投資者，很多客戶也是中國的長線投資者，滙豐為其提供貿易金融及外匯等服務。

至於香港商業房地產貸款素質方面，艾橋智表示，對於香港房地產市場前景持有正面態度，認為政府政策支持已見效，經濟前景也正在改善，美國預計會繼續減息，料能對香港帶來進一步支持。滙豐客戶也具備韌性，貸款有抵押水平也具備韌性，看不到因為對香港房地產風險敞口，而令預期信貸損失（ECL）有大幅上升的風險。

指香港樓市價量正回升

滙豐財務總監郭珮瑛補充，目前高達54%貸款屬於有抵押貸款，其餘屬於無抵押貸款，但後者高達90%屬於投資級別。香港商業房地產市場確實面臨挑戰，但也已看到正面的趨勢，包括成交量及價格正在回升，和去年住宅市場在政府支持政策後的情況相似。