美股｜道指收市漲71點　標指再創新高

市場正消化聯儲局周三（2月19日）公布的1月議息紀錄，及關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）可能對汽車、半導體等加徵關稅的政策，美股同日先跌後上揚。道指最多曾跌243點，至收市反升71點；標普再創收市新高。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.38% 恒指夜期低水194點

道指收市報44,627.59點，升71.25點或 0.16%；納指收報20,056.25點，升14.99點或0.07%；標普500指數收報6,144.15點，升14.57點或0.24%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.38%。其中，阿里巴巴跌0.88%。恒指夜市期指收報22,750點，跌177點，較恒指收市22944點，低水194點，成交19,719張。

圖為2021年10月28日拍攝的插圖照片，一部顯示Meta標誌的智能手機，背景亦為Meta標誌。（Reuters）

Tesla漲1.82% Meta跌1.76%

大型股漲跌不一，Tesla漲1.82%、Alphabet漲0.82%、蘋果升0.16%；Meta挫1.76%、AI晶片龍頭Nvidia跌0.12%、Amazon跌0.01%。

Intel繼前一天急漲16%後，周三回吐6.10%。

圖為2022年9月19日，在德國漢諾威IAA交通博覽會上，美國貨車製造商Nikola展示氫動力貨車Artic。（Reuters）

Nikola暴跌近4成 Etsy挫10%

電動貨車製造商Nikola聲請破產保護，股價暴跌39.13%。

電商平台Etsy上季業績不如預期，股價跌10.05%。

約會應用程式營運商Bumble跌30.31%，公司的季度營收預測低於分析師預期。