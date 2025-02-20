美股｜道指收市漲71點 標指再創新高
撰文：蕭通
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市場正消化聯儲局周三（2月19日）公布的1月議息紀錄，及關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）可能對汽車、半導體等加徵關稅的政策，美股同日先跌後上揚。道指最多曾跌243點，至收市反升71點；標普再創收市新高。
中概股指數收跌0.38% 恒指夜期低水194點
道指收市報44,627.59點，升71.25點或 0.16%；納指收報20,056.25點，升14.99點或0.07%；標普500指數收報6,144.15點，升14.57點或0.24%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.38%。其中，阿里巴巴跌0.88%。恒指夜市期指收報22,750點，跌177點，較恒指收市22944點，低水194點，成交19,719張。
Tesla漲1.82% Meta跌1.76%
大型股漲跌不一，Tesla漲1.82%、Alphabet漲0.82%、蘋果升0.16%；Meta挫1.76%、AI晶片龍頭Nvidia跌0.12%、Amazon跌0.01%。
Intel繼前一天急漲16%後，周三回吐6.10%。
Nikola暴跌近4成 Etsy挫10%
電動貨車製造商Nikola聲請破產保護，股價暴跌39.13%。
電商平台Etsy上季業績不如預期，股價跌10.05%。
約會應用程式營運商Bumble跌30.31%，公司的季度營收預測低於分析師預期。
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