淘寶香港家具店周六開幕　新張多優惠　2.5萬呎巨鋪搶先睇!｜多圖

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站，首間傢俬及生活家品實體店「PapaHome淘寶家具實體店」，將於本周六（22日）正式開幕，該店選址信和集團旗下尖沙咀中港城2樓，首階段營運佔地2.5萬平方呎，將設定七大體驗專區。



《香港01》率先到現場視察，多圖來襲，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，希望該體驗店可以解決痛點，令買傢私不只是買傢私，而是提供一站式服務。其透露，今次體驗店的商品，有九成的運費低於600元，近一半運費低於100元。



現場掃碼即可查看運費 九成運費低於600元

對於大件傢私最受關注的運費問題，PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁 黃達豪表示，每件店內展示商品都有二維碼，可使用淘寶APP掃碼查看運費。據記者測試，掃描後即會跳轉淘寶的產品頁面，展出運費即為淘寶商品頁面所顯示的菜鳥集運價格。

負責人表示，今次體驗店的商品，有九成的運費低於600元，近一半運費低於100元，店鋪現場亦會配備職員、以及AI導購機等科技產品，協助選擇。

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開幕日首50名親臨客 可享優惠券

店鋪亦將提供開幕優惠，開幕日首50名親臨「PapaHome 淘寶家具實體店」的客戶可獲贈人民幣100元淘寶優惠券，供首五天（2月22日至2月26日）在淘寶平台上購買產品。

新張期間客戶以「上線限時價」可加購傢俬防蟲、除甲醛及運輸加固等服務，折扣後每項收費由人民幣70至132元不等。

此外，透過AlipayHK 使用中銀淘實卡付款。可享不限次數的免手續責優惠。2月22日至3月31日期間，通過 AlipayHK 使用中銀信用卡消費滿2,000元、即可享6個月分期免手續煮優惠，每位用戶限享一次，每日數量有限。

線上線下融合模式 先了解港人消費習慣

負責人介紹指，該店採用嶄新的線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）的營運模式，揀選來自逾100個優質淘寶商家，超過1萬件產品，包括客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料。

陳子堅表示，首階段會先了解香港用戶的購物習慣，並表示信和集團給予了充分支持，相信未來如有擴張空間的打算，信合續會提供支持。

他續指，淘寶的產品價格區間大，包括大眾化以及高端產品，就觀察香港市民的消費習慣而言，選購產品已屬中上價錢，因此店內會提供不同價格段產品。