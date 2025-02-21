美股｜道指收市跌450點 Walmart跌6.5% 嗶哩嗶哩及阿里漲逾8%
撰文：蕭通
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美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）對今個財年的銷售額和利潤預測，低於華爾街預期。加上市場憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，美股周四（2月20日）下跌，道指最多曾跌677點，至收市跌450點。
中概股指數收漲1.60% 恒指夜期高水474點
道指收市報44,176.65點，跌450.94點或1.01%；納指收報19,962.36點，跌93.89點或0.47%；標普500指數收報6,117.52點，跌26.63點或0.43%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數造好，最多曾漲4.7%，至收市漲1.60%。其中，阿里巴巴第三季營收超出預期，在美國股票收漲8.12%，日內最多曾漲近15%。嗶哩嗶哩去年第四季度營收勝預期，在美國股票收漲8.76%，最多曾漲逾19%。
恒指夜市期指收報23,051點，升449點，較恒指收市22,576點，高水474點，成交41,533張。
Tesla及Amazon約跌1.7%
大型股漲跌不一，Tesla跌1.71%、Amazon跌1.65%、Meta挫1.27%；AI晶片龍頭Nvidia則升0.63%，微軟漲0.53%、蘋果股價升0.39%，Meta跌1.27%。
Walmart股價至收市跌6.53%，其他大型零售商Target和Costco分別下跌2.00%和2.61%。
玩具製造商孩之寶（Hasbro）漲12.95%，該公司季度利潤和營收均超過預期。
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