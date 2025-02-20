美股｜Walmart營收預測失色　道指早段跌500點　B站阿里飆逾一成

美國零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 對今個財年的銷售額和利潤預測，低於華爾街預期。美股周四（2月20日）早段下跌，道指跌500點，納指跌幅持續擴大。其中，Walmart股價暫跌逾6%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指最多曾漲4.7%

截至本港晚上11時40分，道指報44,118點，跌509點或1.14%；納指最新報19,905點，跌150點或0.75%；標普500指數報6,102點，跌41點或0.68%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數則造好，最多曾漲4.7%，目前最新升1.67%。其中，阿里巴巴第三季營收超出預期，在美國股票最新漲9.02%，最多曾漲近15%。嗶哩嗶哩去年第四季度營收勝預期，在美國股票最新漲9.54%，最多曾漲逾19%。

圖為2016年4月13日，位於加州Encinitas的沃爾瑪（Walmart）門市。（Reuters）

首次申領失業救濟人數多於預期

美國首次申領失業救濟人數按周增至5,000，上升至21.9萬人，多過市場預期的21.5萬人；續領人數按周增加2.4萬，上升至186.9萬人，少於市場預期的186.8萬人。

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報72.58美元，升0.48美元或0.67%；倫敦布蘭特期油每桶報76.54美元，升0.50美元或0.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報97,608.02美元、24小時內約升1.88%。