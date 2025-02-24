英媒：Shein去年盈利大跌40%　倫敦IPO臨新阻力　上市時間或押後

內地快時尚平台Shein，自傳出計劃赴英國IPO之後，阻力重重。英國傳媒報道，Shein去年盈利下跌40%，預計會對上市進程造成新壓力。



報道引述知情人士消息指，Shein內部估計，去年利潤降至10億美元，收入則上升19%至380億美元。



公司未有公佈利潤指引，而根據此前集團向投資者展示的方案中，經提到估計去年盈利為48億美元，收入為450億美元。換言之，當前公司收入大縮水。而在Shein2023年進行最近一輪融資的估值為660億美元。

Shein在美國印第安納州（Indiana）開設的一家工廠。（資料圖片）

Temu競爭激勵 Shein上市時間或押後

報道指出，Shein 的利潤出現下滑之際，該集團正面臨來自Temu的競爭，Temu複製了Shein的模式，向海外購物者運送廉價的中國製造商品。Temu贏得了Shein在中國的一些供應商，同時競爭也推高了Shein的空運成本和行銷支出。

Shein已經提交在倫敦證交所掛牌上市的申請。《金融時報》此前報道，上市時間可能被押後至下半年。數周前有報道稱，承銷團要求Shein同意把企業估值降至300億美元。

Shein未有回應傳媒查詢。