特朗普出招影響跨境電商發展　英媒指Shein推遲倫敦上市計劃

英國傳媒引述知情人士透露，在美國總統特朗普瞄準中國小額包裹關稅豁免政策後，內地快時尚跨境電商Shein可能推遲倫敦上市計劃。知情人士表示，Shein在倫敦上市計劃或推遲到下半年。



特朗普早前宣布對華取消小額包裹關稅豁免，雖然有關措施於上周五暫緩執行，但中國跨境電商在美國的生意已遭受打擊。

另一方面，就有關Shein於倫敦上市一事。英國商業大臣韋諾韜回應表示，若一間公司在當地有很多生意，最佳方法是由英國監管。於倫敦掛牌可以在環保、勞工和稅務監管設定最佳標準。若對任何公司有疑慮，為確保未來不再有相關困擾，最好是讓英國當局監管，所以不覺得上市有道德問題或爭議。

他補充批准Shein上市與否，由英國金融行為監管局部決定，其言論僅從理論出發。

SHEIN：A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. （Reuters）

早前《彭博》報道，近年利用這一豁免而在美國市場快速擴大版圖的Temu及SheinSHEIN，銷售額在不到一周內持續下滑。

《彭博》引述信用卡數據分析，自2月5日起，Shein美國銷售額連續5天下跌16%至41%，拼多多旗下的Temu則大挫32%，儘管與這類平台在聖誕節後普遍出現的跌幅相若，但扭轉了1月底的增長趨勢，反映消費者可能擔心需要支付額外費用而放棄購物。