特朗普出招影響跨境電商發展　英媒指Shein推遲倫敦上市計劃

英國傳媒引述知情人士透露,在美國總統特朗普瞄準中國小額包裹關稅豁免政策後,內地快時尚跨境電商Shein可能推遲倫敦上市計劃。知情人士表示,Shein在倫敦上市計劃或推遲到下半年。



特朗普早前宣布對華取消小額包裹關稅豁免,雖然有關措施於上周五暫緩執行,但中國跨境電商在美國的生意已遭受打擊。

另一方面,就有關Shein於倫敦上市一事。英國商業大臣韋諾韜回應表示,若一間公司在當地有很多生意,最佳方法是由英國監管。於倫敦掛牌可以在環保、勞工和稅務監管設定最佳標準。若對任何公司有疑慮,為確保未來不再有相關困擾,最好是讓英國當局監管,所以不覺得上市有道德問題或爭議。

他補充批准Shein上市與否,由英國金融行為監管局部決定,其言論僅從理論出發。

SHEIN:A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (Reuters)