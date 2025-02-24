中電︰會按情況適時調整燃料收費　冀股息可穩定及持續增長

中電（0002）首席執行官蔣東強在記者會上表示，本港電價受一籃子因素影響，包括電力需求、能源燃料成本等，有見於國際燃料價格情況有所放緩，在燃料收費上會適時調整。



蔣東強表示，公司已完成策略檢討，目標將內地的低碳能源組合翻倍，主要會投資有關太陽能、風力的建設項目，因為可將回報最大化，主力會在江蘇、山東及廣西等電價較高及需求較穩定的地區。

他又提到，超算中心在香港暫未出現，或在籌劃、準備中，但去年數據中心電力需求佔香港業務電力需求5.7%，反映數據中心或超算中心需求持續增長，集團已提早在北部都會區作出規劃，可以按日後情況而擴大或調整電網。

中電表示，有見於國際燃料價格情況有所放緩，在燃料收費上會適時調整。

對澳洲業務引夥伴持開放態度

對於澳洲、印度及台灣等市場，蔣東強指，各市場的業務為自負盈虧，集團不會再額外投放資金到澳洲，並對引入不同合作夥伴或股東持開放態度。而印度方面，計劃將在中期內加速達成把低碳能源組合擴大3倍的目標。另外，將首先聚焦在台灣地區，其次為越南及老撾。

派息政策方面，蔣東強指，去年業績相對良好及穩健，因此增加派息。集團希望股息可以穩定及持續增長，今年股息將於年底一併考慮業務表現等因素而定。