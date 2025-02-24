中電去年多賺76%至117.4億元　第4次中期息1.26元

中電（0002）公布截至去年底止全年業績，年內股東應佔盈利增加76.4%至117.42億元，第4次中期息1.26元，全年派息3.15元。



年內綜合收入909.64億元，按年增加4.4%，又指出受惠整體業務組合表現穩健，及EnergyAustralia表現顯著改善，去年中電營運盈利在計入公平價值變動前增加8.1%至109.49億元。

公司又指出，年內香港業務營運盈利按年增加0.8%至88.95億元，旗下中華電力合共售電361.25百萬度，按年增加2.1%。其中對住宅用戶售電量按年增加2.8%，商業用戶售電量增加1.5%，對基建及公共服務用戶售電量增加2.6%，對製造業用戶售電量減少1.3%。

中電去年多賺逾76%。（梁偉權攝）

內地業務營運盈利按年跌10.7%

中國內地業務方面，年內錄得營運盈利18.51億元，按年跌10.7%。澳洲業務方面，EnergyAustralia錄得營運盈利5.91億元，轉虧為盈。印度業務方面，中電指出合營公司Apraava Energy營運盈利按年增加9.3%至3.29億元。台灣地區及泰國的營運盈利按年跌15.3%至2.6億元。