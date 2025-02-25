兩會｜麥格理料今年內地經濟增長目標約5%　赤字率升至4%

內地人大政協兩會於3月初召開，麥格理中國經濟研究主管胡偉俊預期，政策制定者會在兩會開幕時公布與經濟增長及財政預算相關的各項政策目標，又預料今年的基調較2024年更加支持，惟不會宣布重大刺激措施。創新和技術可能被列為首要任務，惟措辭會較寬泛及模糊。



胡偉俊預料今年內地經濟增長目標可能為5%左右，與2023年及2024年相若，通脹目標有可能由去年的3%降至2%，惟物價升幅難達到2%，降低有關目標反映出內地政策制定者更加現實，因為在2023年及2024年物價升幅僅0.2%。

胡偉俊又預期內地赤字比率有機會由3%升至4%，更指出這屬有意義的轉變，因為過去政策制定者一直不願意突破3%；又預期政策制定者或會宣布3萬億元人民幣特別國債額度，以及4.5萬億元人民幣特別地方政府債券發行額度。

中國貿易・中國經濟・中國航運・中國自貿區・上海自貿區：圖為2014年2月11日，中國上海自貿區口岸一名職員正在工作。（Reuters）

料年內較後時間推刺激經濟措施

胡偉俊表示，除兩會期間將宣布的財政政策目標外，政策制定者還有許多其他政策工具可供使用。最有力的宏觀政策是貨幣政策、財政政策和住房政策的結合，即用人行的資產負債表為財政住房支出提供資金。不過兩會幾乎不會觸及這個主題。

胡偉俊表示，如果有必要，政策制定者可能會在今年稍後推出新的刺激措施，就像去年5月和9月那樣。不過，3月推出重大政策刺激措施則太早，因為政策制定者需要更多時間來觀察貿易戰2.0的實際影響。過往記錄表明，他們不能錯過GDP增長目標，但他們也不想超額完成目標。到了這一步，他們就會秘而不宣。