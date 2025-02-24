兩會｜瑞銀料內地今年GDP增長目標為5%　提振消費將為重點工作

兩會預計將於下周正式召開，瑞銀預計，在即將於3月5日召開的全國人大會議上，政府將基本延續去年12月中央經濟工作會議設定的政策定調，將2025年經濟增長目標再次設定在「5%左右」以穩定市場預期。



赤字率設定佔GDP比重在4%左右

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，政府將把一般公共預算赤字率設定佔GDP比重在4%左右，並將發行超長期特別國債2萬億元以支持消費品以舊換新、企業設備更新和長期重點專案。同時，將發行5,000億至1萬億元特別國債用於銀行注資，發行4.5萬億元或以上的地方政府專項債以支持地方融資平台債務置換、推動房地產去庫存和基建投資。

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧預計，政府將加大對消費及居民部門的財政支出，包括將以舊換新補貼規模擴大一倍以上、設立生育和育兒補貼計畫、提高城鄉居民基礎養老金支付水準及政府對基本社保的財政補助水準。此外，政府或將繼續嚴控地方融資平台隱性債務增長，基建投資增速可能有所放緩、不過仍保持在高個位數。

瑞銀預計政府將「提振消費」列為兩會重點工作任務，1月政府已將消費品以舊換新政策擴圍（覆蓋更多家電及消費電子產品），預計兩會時政府會明確將其規模翻倍至3,000億元以上。