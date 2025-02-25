美股｜道指早段先升後倒跌　納指挫逾2%　Tesla瀉逾9%

市場繼續關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施，以及美國擬收緊對華晶片出口的影響，美股周二（2月25日）早段個別發展，道指曾升逾百點，其後倒跌逾百點；納指則挫逾2%。其中，Tesla因1月份歐洲銷量按年大跌45%、減至9,945輛，其股價最新挫逾9%，公司市值跌穿1萬億美元。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港凌晨0時33分，道指報43,352點，跌109點或0.25%；納指最新報18,894點，跌392點或2.03%；標普500指數報5,915點，跌68點或1.14%。

Bitcoin價格跌穿9萬美元 油價回落逾2%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶報68.74美元，跌1.96美元或2.77%；倫敦布蘭特期油每桶報72.29美元，跌2.02美元或2.72%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,426.54美元、24小時內跌逾8%。