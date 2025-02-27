蜜雪冰城IPO創紀錄　官媒開腔籲冷靜　天時地利人和背後應冷思考

內地知名平價茶飲連鎖「蜜雪冰城」母企蜜雪集團（新：2097），近來在港招股，引發現象級轟動，最終創下1.83萬億元孖展，超越螞蟻集團，創造歷史，成為新股「凍資王」，以公開發售額3.45億元計，相當於超購5,318倍。



內地官媒《證券時報》今日發佈頭版評論稱，「雪王」創紀錄打新，屬於「天時地利人和」，但背後應當有冷思考。



《證券時報》：應當有冷思考 高增長存不確定性

《證券時報》指出，雖然蜜雪冰城質地出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性。這也是此前上市的奈雪的茶（2150）、茶百道（2555）、古茗（1364）紛紛首日破發的重要原因，其中奈雪的茶股價更是已跌去九成。

另一方面，超高槓桿打新雖然能提高中簽幾率、放大收益，但也伴隨著巨大風險，一旦新股上市後股價表現不如預期，投資者可能面臨較大虧損。

現象級認購 佔盡「天時地利人和」

文章總結稱，蜜雪冰城今次創紀錄，是「天時地利人和」的結果，從「天時」來看，港股市場回暖，尤其是在科技股帶動下，港股中的中國資產迎來一輪「重估」，不少散戶都因這一輪賺錢效應湧向新股市場。從「地利」來看，蜜雪冰城過去幾年在全國乃至海外攻城略地，品牌影響力逐步顯現。

從「人和」來看，一方面，本次基石投資者陣容「豪華」，紅杉中國、高瓴集團、美團龍珠等國內頂尖資本齊聚；另一方面，香港各大券商平台普遍都提供了100倍的槓桿打新，更有一些券商提供了200倍的超高槓桿，1萬元本金可撬動200萬元申購額度，極大降低了散戶參與門檻，直接導致認購規模呈指數級放大。