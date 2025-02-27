財政預算案｜許正宇︰政府債務水平可控　一直與評級機構密切聯繫

財經事務及庫務局局長許正宇出席財政預算案相關措施記者會時表示，政府發債的目的是支持本港基礎建設或工務工程，並不會用於日常開支中。他強調政府發債安排十分清楚，分別滿足北部都會區的發展，以及相關工務工程需要，強調政府發債是符合穩健理財的原則。



國際評級機構穆迪，前年年底將香港信貸評級展望由「穩定」下調至「負面」，並表示會繼續維持香港「負面」評級展望。許正宇指出，政府一直有與評級機構進行密切聯繫，確保它們知道本港具體情況、發債計劃及財政管理邏輯。

許正宇（圖右）指出，政府債務水平相對其他經濟體屬非常可控水平。（廖雁雄攝）

強調政府債務水平可控

他重申政府債務水平相對其他經濟體屬非常可控水平，債務只佔本地生產總值（GDP）不足17%，發債主要用於支持基礎建設以及工務工程，絕不會用作日常開支。如果發債量超過原定規劃，就需經過立法會審批，有機制對財政管理作出一定規範。對於未來發債計劃，就會按照屆時市場具體情況決定。

他又說，一直有不少機構，尤其是長線保險公司都希望投資更長期港元債，與政府工務工程年期相匹配，有信心債券市場能吸納政府發行的債券。

政府在新一份財政預算案內指出，港交所（0388）正積極籌備開通「科企專線」。(資料圖片)

冀金融市場實現質量兼備

另一方面，政府在新一份財政預算案內指出，港交所（0388）正積極籌備開通「科企專線」。許正宇指出，相關措施是希望申請人遞交申請前，已預先進行諮詢或溝通，提供一條專門的「管道」，讓科企公司準備得更全面，加快上市申請審批過程。

談及改革上市制度的實際方案時，許正宇表示，在金融發展上，政府除了注重公司的數量外，也重視質素，包括提升交易及交易後結算的效率等，希望本港的金融市場可以做到「既重量又重質」，同時強化香港作為國際金融中心的地位。