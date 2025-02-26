財政預算案｜2025/26財年擬發債1500億元　料全年財赤670億元

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預算案。他預測政府經營帳目在2025/26年度大致達致平衡，並從2026/27年度恢復盈餘。至於非經營帳目，由於提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程，預計在中期預測期內均會出現赤字，但赤字水平由2026/27年度開始逐年下降。



他又指出2024/25年度，政府的整體收入修訂預算約為5,596億元，較原來預算低11.6%。其中，利得稅與薪俸稅收入依然保持平穩，分別為1,777億元和880億元，與原來預算相若，反映香港經濟韌性強勁。然而資產市場受壓，政府從土地和印花稅的收入均有所減少。當中，地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元。印花稅收入為580億元，較原來預算低130億元。

他指出2024／25年度政府開支與預算相若，整體開支的修訂預算為7,548億元，較原來預算低221億元。其中，經常開支為5,625億元，較原來預算低177億元。

他指出計及發行1,300億元政府債券及償還221億元到期款項後，預計2024／25年度綜合赤字為872億元。財政儲備在2025年3月31日預計為6,473億元。

他又表示2025／26年度政府整體開支將上升約8.9%至8,223億元，相當於名義本地生產總值的24.4%。

他指出2025／26年度經常開支將增加4.5%至5,881億元。其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達3,486億元，佔經常開支近60%。非經常開支則減少3.4%至361億元。

現財年擬發債1500億元

他預期於2025/26年度的總收入預計為6,594億元。入息及利得稅預計為3,012億元，較2024/25年度修訂預算上升8.4%。以2025/26年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為210億元，較2024/26年度修訂預算上升55.3%。考慮到近期股市的交投情況，印花稅收入預算約為676億元，較2024/25年度修訂預算上升16.5%。另外，會從六個在政府帳目外設立的種子基金回撥約620億元。

計及2025／26年度政府債券發行額約1,500億元及償還約541億元款項後，年度赤字預計為670億元，財政儲備將下降至5,803億元。