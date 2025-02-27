財政預算案2025｜陳茂波：未來兩年停售住宅地皮屬不合適

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價】財政司司長陳茂波昨日公布2025-26年度《財政預算案》，當中提及新財年賣地計劃將推出8幅住宅地，而未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。



近年關注樓價持續下挫，引起市場討論政府要否暫停出售住宅地皮。財政司司長陳茂波公開表明，未來一年至兩年不賣住宅地屬於不合適，認為樓價飛升大家歷歷在目，要讓市場知道政府穩定推出住宅地，但每次都會審慎推出。他亦強調，有必要擺脫地價收入過份依賴的態度。

陳茂波又指出，土地供應要繼續做，一定要有土地儲備在手，要讓市場知道政府穩定推出住宅用地，但每次都會審慎推出，上次推都是一幅，就供應量而言比較克制。一方面讓大家知道地陸續有來，但都是因市場情況平衡推多少。

財政司司長陳茂波。（黃浩謙攝）

他又指出，地價收入210億不是目標，只是根據來年賣地計劃計算，政府一年整體收入達幾千億，有必要擺脫對地價收入過分依賴的態度。地價收入曾經是主要收入來源之一，但當年樓價飛升市民生活壓力大，不希望特區過分依賴地價收入，而利得稅、薪俸稅更為重要。

至於市場有意見指政府可以拆細地塊以及分期支付地價，陳茂波指，賣地拆細未必適合個別地方的規模效益；分期付款並非不可以考慮，可列入考慮範圍。