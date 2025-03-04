TikTok美國業務花落誰家？　Reddit聯合創辦人加入洽購財團

TikTok美國業務是禁或是股權易手，目前未有定案，不過有美國連登之稱的網上論壇Reddit聯合創辦人Alexis Ohanian將加入有份收購TikTok美國業務的財團。



美國地產大亨﹑職棒大聯盟洛彬磯道奇前老闆Frank McCourt宣布Alexis Ohanian已加入收購TikTok的競標團隊Project Liberty，將出任專注於社交媒體的戰略顧問。

Frank McCourt表示，Ohanian對社交媒體有深刻見解，將有助推廣Project Liberty對TikTok的競標。Alexis OhanianOhanian稱，對這個項目感到興奮，希望最終能讓美國人對自己數據有更多的控制權。

2025年1月23日，圖為全球首富馬斯克（Elon Musk）的3D打印迷你模型與社交媒體TikTok的標誌。（Reuters）

Project Liberty於1月入標競投TikTok

Project Liberty於1月提交對TikTok的競標，Frank McCourtMcCourt稱已向白宮提交有關TikTok競標的詳細資料，包括資金來源、技術方法以及如何滿足國家安全問題等的細節。不過，TikTok中國母公司字節跳動只輕微參與競標過程，尚未聘請銀行家，亦未定義要出售的資產以及相關估值。