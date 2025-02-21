TikTok據報全球裁減內容審核員工　波及亞歐非中東團隊

消息人士透露，中國短視頻應用TikTok正在全球範圍裁減信任和安全部門的員工。



幾名知情人士告訴路透社，中國互聯網公司字節跳動（ByteDance）旗下短視頻應用TikTok的運營主管兼信任和安全部門負責人普雷瑟（Adam Presser）周四（2月20日）向員工發布通知，根據公司結構重組計劃，TikTok即日起在全球範圍裁減信任和安全部門員工。

這個部門負責TikTok內容審核，裁員行動針對亞洲、歐洲、非洲和中東地區的團隊。

TikTok在美國的命運仍懸而未決。公司尚未對上述裁員消息發表回應，它聲稱在全球擁有4萬名信任和安全專業人員，目前還不清楚此次裁員幅度大小。

圖為路透社2019年11月7日發布的設計圖片，其中顯示一個持有手機的人的側臉陰影出現帶有TikTok背景的前方。（Reuters）

美國國會議員此前指責TikTok、FaceBook母公司Meta等社媒巨頭，未能保護兒童免受社媒平台上日益嚴重的性侵犯威脅。TikTok行政總裁周受資去年1月出席國會聽證會時表明，公司會在信任和安全領域投入超過20億美元（約155億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

