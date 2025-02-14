特朗普：可再押後TikTok禁令期限 仍期望能達成協議
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月13日簽署備忘錄，宣布將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的路線圖。特朗普其後見記者時表示，他上任後押後執行TikTok「不賣就禁」禁令75天的法令可以獲得延期，展示了他希望達成協議，讓TikTok能夠在美國持續營運的願望。
據路透社報道，特朗普表示，他仍希望就TikTok達成協議，讓該應用程式能夠繼續在美國生存，並認為該社交平台協助他勝出2024年的總統大選。
前總統拜登（Joe Biden）去年4月簽署法令，逼使TikTok在1月19日面臨「不賣就禁」的困境。特朗普1月20日上台後，隨即簽署行政命令讓該禁令延期75天執行。
特朗普在簽署有關對等關稅的備忘錄後表示，有很多人對收購TikTok感興趣，並表示自 2024年大選以來，他對該公司的形像已經改變。特朗普認為TikTok很公平，並且對他吸引年輕選民有利。
特朗普又指，他相信中國國家主席習近平會同意將TikTok出售給美國買家，因為這也符合中國的利益。
特朗普最後表示：「我會讓中國覺得這件事值得做，我認為達成這項協議對中國有利。」
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