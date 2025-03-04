兩會｜小米雷軍提5大建議　聚焦AI及電動車　促加快自動駕駛量產

全國兩會拉開帷幕，全國人大代表、小米（1810）創始人雷軍發佈五大提議，包括加快推進自動駕駛量產、發展智能網聯新能源汽車產業生態、加快推進人工智能終端產業高質量發展、優化新能源汽車號牌設計，以及加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理。



圖為2024年4月25日，北京車展，雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

力爭2026年可支援高速路自動駕駛

就自動駕駛方面，雷軍指出，汽車產業已經邁入智能化的高級階段，智能駕駛成為汽車工業的必爭高地，歐美等發達國家正在積極推進自動駕駛量產和法律保障。

而中國L3級自動駕駛正開展上路通行試點，L4級自動駕駛示範應用穩步推進，自動駕駛汽車量產初具條件，亟需加強自動駕駛功能量產應用。

對此，雷軍建議，推進自動駕駛汽車大範圍測試驗證，加快推進全國性測試驗證，力爭2025年建立跨區域、跨省份、一體化的便捷互認機制；同時加快量產商用進程，盡快明確自動駕駛汽車的量產時間預期，力爭2026年可支援高速快速路自動駕駛、城市自動駕駛等功能的量產應用。

在發展智能網聯新能源汽車產業生態方面，雷軍表示，目前，汽車產業電動化、智能化、網聯化正在加速融合，這個過程離不開豐富的產業生態支持，而現階段中國充電樁、車載硬件、輔助智能終端機等產業領域仍存在一定的發展空間，亟需構建統一的智能網聯新能源汽車產業生態。

雷軍又建議優化新能源汽車號牌顏色設計、拓展號牌智能化功能，認為此舉對於推進汽車消費、增加經濟活力有一定的促進作用。

3月28日，在北京一家小米汽車零售門店內，一名消費者在了解小米SU7汽車。當晚，小米集團在京舉辦發佈會，正式發佈首款小米新能源汽車SU7。（新華社）

健全人工智能終端標準體系

在人工智能方面，其認為是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性力量。人工智能終端是新一代人工智能的重要載體，正在加速從智能手機、智能汽車、可穿戴設備向智能家居、機器人等多元領域拓展，智能終端和消費電子的產業優勢讓中國有機會成為新格局的引領者。

當前人工智能終端處於快速發展的起步階段，行業內的產品在功能性能、外在形態、技術先進性等方面差異較大，也存在技術創新瓶頸、產業協同不足等問題，亟待通過政策引導與支援加以解決。

雷軍建議，一是健全人工智能終端標準體系，編製以用戶體驗為導向的智能化分級等系列標準，研究製定人工智能終端產品認定方法，強化國際國內標準有效銜接。二是強化人工智能終端產業協作，構建應用協同生態，由行業組織牽頭，聯合終端廠商、應用廠商、大模型廠商等，加快構建統一的終端設備與智能應用之間的接口規範與數據格式。

三是中央和地方部門加大對人工智能終端領域研發與應用專項的支援。力爭到2030年，建成具有全球一流競爭力的智能終端產業生態。