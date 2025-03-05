兩會｜政府工作報告要點一文睇　赤字率升至約4%　增發特別國債

中國十四屆全國人大三次會議今（5日）早上9點開幕，國務院總理李強代表國務院作政府工作報告。他指出，2024年全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，國內生產總值達到134.9萬億元人民幣（下同）、增長5%，增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。



GDP增長目標5%左右 赤字率提升至4%左右

此外，其表示，2025年國內生產總值增長預期目標爲5%左右，實施更加積極的財政政策時說，赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元、比上年增加1.6萬億元。一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。

城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅２％左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低３％左右，生態環境質量持續改善。

報告續指出，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準減息。

擬發行超長期特別國債1.3萬億元 釋放消費潛力

政府工作報告續指，擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元。

此外，今年安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新，落實和優化休假制度，釋放消費潛力。

實施適度寬鬆的貨幣政策 適時降準減息

報告續指出，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準減息，保持流動性充裕，更大力度促進樓市股市健康發展。

積極擴大有效投資 中央預算內投資擬安排7350億元

報告提出，積極擴大有效投資。緊扣國家發展戰略和民生需求，發揮好各類政府投資工具作用，加強財政與金融配合，強化項目儲備和要素保障，加快實施一批重點項目，推動「十四五」規劃重大工程順利收官。切實選準選好項目，管好用好資金，保障在建項目資金需求，堅決防止低效無效投資。

今年中央預算內投資擬安排7350億元。用好超長期特別國債，強化超長期貸款等配套融資，加強自上而下組織協調，更大力度支持「兩重」建設。優化地方政府專項債券管理機制，實施好投向領域負面清單管理、下放項目審核權限等措施。簡化投資審批流程，建立健全跨部門跨區域重大項目協調推進機制。加大服務業投資力度。支持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間。

持續用力推動房地產市場止跌回穩

政府工作報告說，因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍。

發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應人民群衆高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

大力推動中長期資金入市

李強提出，深化財稅金融體制改革，開展中央部門零基預算改革試點，支持地方深化零基預算改革，在支出標準、績效評價等關鍵制度上積極創新。加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方，增加地方自主財力。規範稅收優惠政策。積極探索建立激勵機制，促進地方在高質量發展中培育財源。嚴控財政供養人員規模。

完善科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融標準體系和基礎制度。深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。改革優化股票發行上市和併購重組制度。加快多層次債券市場發展。