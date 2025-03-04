兩會前瞻｜法巴料出招谷內需挺民企　港股下挫更值博　年底望2萬5

兩會今日﹙4日﹚起召開，但美國特朗普揚言同日將加徵中國關稅10%「贈興」，累積加徵幅度達20%，令恒指近日有所下跌。法國巴黎銀行香港首席投資策略師譚慧敏表示，受到DeepSeek 效益港股已累積不少升幅，故有獲利回吐壓力，若果兩會未有令市場滿意或驚喜的政策出台，恒指短期內或下試22000點，但認為將屬於吸納好時機。從技術上來看，港股估值相較美股仍屬吸引，相信仍有上升空間，年尾有望上試25000點，並看好科技及高息股。



譚慧敏表示，若果兩會未有令市場滿意或驚喜的政策出台，恒指短期內或下試22000點，但將屬於吸納好時機。。（資料圖片）

若兩會政策令市場失望料恒指下試22000點

譚慧敏在接受《香港01》訪問時表示，環球股市中給予美股、日股及中港股市正面展望評級，當中美股近期有回調，但她認為，這並不意味牛市的結束，歷史來看美股牛市可長達6年，屬於第三年的今年，增幅通常不及首兩年，目前來看仍屬於健康牛市。美國經濟略有放緩但不會衰退，預計聯儲局今年僅會減息兩次。

她指出，近日恒指回升大部分為受到北水支持，外資較多為對沖等資金，以短線炒賣為主，較少有較為長線的機構性投資，這相信與中國經濟基本面仍待更多市場信心有關，不能單靠科技股上升帶動。近期發佈的數據，仍反應經濟放緩持續。

譚慧敏預計，兩會會公佈今年GDP 增長目標約5%，財政赤字率料將加大至4%。（資料圖片）

料今年GDP 增長目標5% 財政赤字率加大至4%

譚慧敏預計，兩會會公佈今年GDP 增長目標約5%，財政赤字率料將加大至4%，發行特別國債規模達2至3萬億元人民幣。貨幣政策方面，預計會進一步減息降準，財政政策方面，預計會在消費、民企及內房等方面，有所進一步支持。

她認為，特朗普關稅政策為出口帶來挑戰，故相信需要去透過提振內需來支持經濟。支持消費政策方面，或將現有的以舊換新政策擴展至更多消費品，此外，也可能會在退休金及消費券等方面有所工作。

國家主席習近平近日高調約見民企，包括馬雲等多名科技企業巨頭，為時隔六年多之後其再度召開聚焦於民營企業的座談會。譚慧敏表示，習近平早年提出共富也轉變為「先富促共富」，中央有機會出台更多政策支持民企，而這也包含對科技行業的支持，包括引導銀行資金在融資方面支持企業，鬆綁相關方面的市場監管等。

譚慧敏表示，中央有機會出台更多政策支持民企，而這也包含對科技行業的支持。（新華社）

內房市場最差的時間已成為過去

內房市場方面，她表示，相信最差的時間已成為過去，雖然並不意味短期內將迎來大幅回升，但預計對於經濟的拖累將會越來越小。目前一線城市已有所大幅穩定，而二三線城市仍待復甦。支持政策方面，預計會繼續透過調低政策利率，來降按揭利率，以及推動國企購買庫存。

面對美國關稅挑戰，譚慧敏預計，除了谷內需，中國也會透過人民幣輕微貶值來應對，避免資金大幅外流，今年美元兌人民幣目標價為7.4。日前特朗普對中國再度加徵關稅，但認為美國高關稅政策難以吃下，因會對美國本身通脹及經濟帶來壓力。

板塊方面，她認為，會看好科技板塊，包括軟件及硬件，同時還智能電話及部分電動車股。而波動市也需要防守性較佳的投資，故此也看好高息股，例如銀行及電信股。